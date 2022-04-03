31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 3 апреля, двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 16:00 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" потерпел два поражения в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в девяти предыдущих. "Эвертон является худшей командой дивизиона по игре на выезде в этом сезоне — только шесть набранных очков и уже 11 поединков чемпионата кряду без побед за пределами "Гудисон Парк". В 13 последних матчах на поле "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги "ириски" уступили лишь однажды (8 побед, 4 ничьи) — 3:1 в мае 2018.
Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн пропускает уже пятый матч кряду из-за перелома стопы. Владимир Цоуфал решил свои проблемы со здоровьем.
Полузащитник "Эвертона" Аллан все еще дисквалифицирован. Донни Ван де Бек возвращается после болезни. Йерри Мина и Андрос Таунсенд команде не помогут.
ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги, проиграв четыре из пяти предыдущих. "Ньюкасл" выдал серию из девяти поединков чемпионата кряду без поражений, поле чего уступил два раза подряд со счетом 1:0, пропуская голы на 89-й и 90-й минутах. После своего возвращения в Премьер-Лигу "сорокам" удалось победить "шпор" лишь однажды в девяти встречах.
Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Уэльса. Оливер Скипп и Райан Сессеньон возобновляют тренировки на следующей неделе.
"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Мартина Дубравки и Фабиана Шер, которые едва вернулись к тренировкам. Джонджо Шелви точно в порядке. Каллум Уилсон должен вернуться до окончания сезона.
03.04.2022 06:00
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Как же заебись болеть за Ливерпуль и КОРОЛЕЙ. Когда надо ЛЧ, когда надо АПЛочка, каждый год трофеи. Просто пиzдато. Че по синей xуете, когда там чемпик брала? Хахахахах, каждый год обмороки болеющую за эту xуйню пердят, что вот в этом уж году членси точно поборется. Сасат6 далбаебы, в Англии только две настоящие силы, остальные на подсосе. Верим еще в Арсик и Доминатора.
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Заебало всё это с этой Украиной. Тухлая тема.
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Хахли - хуже пидарасов
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Вата: Астер, что ты тут сидишь? Иди защищай родину!
Стоп! А как же спецоперация против нацистов? Ведь по вашей логике (которой, нет и не было в природе) вам нужно защищать его от тех щимит его за русский язык (а русский он знает лучше всех вас вместе взятых).
Как русскоговорящий житель Украины, Астер говорит вам: идите накуй со своим русским миром. Идите у себя в русскистане наводите порядок. Накуй вы пришли?
И будь то, во что вы зомби верите правдой, вы бы сказали: Астер пойми мы пришли с миром, мы хотим тебя защитить хохлофашиков.
Но этого нет, и даже более, вы призываете Астера взять оружие, и где то в глубине души выпрекрасно понимаете, что спецоперации нет, нациков нет, есть только вторжение и агрессия... (Понимая это, вы по прежнему ищите себе оправдание... Но для чего?
Политика пу проста - чем больше политики внешней, тем меньше ее внутренней. И часть Россиян(в том числе и я) это понимаем, но учитывая то, сколько вокруг зомбированых мазо-рабов мы никогда не избавим Россию от воров и жуликов в лице Пу и всего путинизма.
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