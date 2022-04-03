31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 апреля, двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 16:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" потерпел два поражения в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в девяти предыдущих. "Эвертон является худшей командой дивизиона по игре на выезде в этом сезоне — только шесть набранных очков и уже 11 поединков чемпионата кряду без побед за пределами "Гудисон Парк". В 13 последних матчах на поле "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги "ириски" уступили лишь однажды (8 побед, 4 ничьи) — 3:1 в мае 2018.



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн пропускает уже пятый матч кряду из-за перелома стопы. Владимир Цоуфал решил свои проблемы со здоровьем.



Полузащитник "Эвертона" Аллан все еще дисквалифицирован. Донни Ван де Бек возвращается после болезни. Йерри Мина и Андрос Таунсенд команде не помогут.



ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги, проиграв четыре из пяти предыдущих. "Ньюкасл" выдал серию из девяти поединков чемпионата кряду без поражений, поле чего уступил два раза подряд со счетом 1:0, пропуская голы на 89-й и 90-й минутах. После своего возвращения в Премьер-Лигу "сорокам" удалось победить "шпор" лишь однажды в девяти встречах.



Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Уэльса. Оливер Скипп и Райан Сессеньон возобновляют тренировки на следующей неделе.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Мартина Дубравки и Фабиана Шер, которые едва вернулись к тренировкам. Джонджо Шелви точно в порядке. Каллум Уилсон должен вернуться до окончания сезона.