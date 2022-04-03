Рангник объяснил, почему Рэшфорд не вышел в старте против "Лестера"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему нападающий Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав на матч против "Лестера".

В субботу Рангник не мог рассчитывать ни на приболевшего Криштиану Роналду, ни на травмированного Эдинсона Кавани. Однако Ральф все равно оставил Рэшфорда в запасе, решив сыграть без чистого нападающего.



После матча, завершившегося вничью 1:1, Ральф пояснил, что предпочел использовать Поля Погба в качестве "ложной девятки", потому что Рэшфорд растерял форму и уверенность в себе.



"У нас был только Маркус Рэшфорд (из нападающих). Утром нам стало известно, что Криштиану не сможет сыграть, и мы решили выпустить в старте Поля Погба. После 60 минут мы произвели замену, и Маркус занял место центрального нападающего на поле".



"Это не секрет, что в последние недели ему не хватало уверенности в себе. На тренировках он выглядит хорошо, но нам нужно было выбрать между Полем и Маркусом, и мы выбрали Поля", — сообщил Рангник Sky Sports.