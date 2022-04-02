Тухель: "Вы могли видеть, что Рюдигер счастлив в "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель считает, что празднованием своего гола против "Брентфорда" защитник Антонио Рюдигер показал, как он счастлив в клубе.

Именно Рюдигер открыл счет в проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "пчел", поразив чужие ворота дальним ударом в начале второго тайма.



Игрок сборной Германии очень бурно отпраздновал свой гол, сразу помчавшись в объятия Тухеля. Томас видит в этом намек на то, что истекающий в конце сезона контракт его соотечественника все-таки будет продлен.



"Если вы хотите увидеть в этом какой-то подтекст, то можете это сделать".



"Я был удивлен, что он прибежал ко мне отпраздновать гол. Возможно, он был удивлен, что мяч оказался в сетке, потому что он пробовал сделать это много раз".



"Но да, это был славный момент. Вы могли видеть, что он счастлив и что каждый рад ему. Вы могли видеть, что это значит для него и что значит для нас", — сообщил Тухель talkSPORT.