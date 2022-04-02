Клопп: "Еще лучше могло бы быть, если бы мы опережали "Сити" на 20 очков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его более чем устраивает, в каком положении находится команда на данной стадии сезона.

Несмотря на свои отчаянные усилия, "Ливерпуль" остается в одном очке позади "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.



Тем не менее, "красные" уже завоевали Кубок Лиги и продолжают борьбу еще в двух кубковых соревнованиях, и Клопп этим доволен.



"Я очень ценю ситуацию, в которой мы находимся. Вчера я сказал парням, что все мы согласились бы, если бы летом кто-нибудь сказал нам, что в конце марта-начале апреля мы уже выиграем один трофей, будем сражаться в трех других турнирах и иметь полную обойму игроков".



"Еще лучше ситуация могла бы быть, если бы мы опережали "Сити" на 20 очков, но это невозможно. Поэтому все нормально. Я не думаю, что мы являемся фаворитом хотя бы в одном соревновании, но какая разница — мы постараемся".



"Мы создали фундамент, который можем использовать, но никто не знает, как все сложится, потому что у соперников есть свои цели, и они к ним стремятся. Знаю, люди скажут, что "Уотфорд" — это легкий матч, но мы видели, что происходило здесь раньше. Против "Бенфики" этого не будет — "Бенфика" крайне сильна", — цитирует Клоппа Daily Mail.