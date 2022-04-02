"Юнайтед" запнулся о "Лестер" и остался шестым

"Манчестер Юнайтед" не смог сдвинуться с шестого места в Премьер-Лиге, сыграв дома с "Лестером" вничью — 1:1.

Из-за болезни Криштиану Роналду был вынужден пропустить этот матч. Вернулись в стартовый состав "красных дьяволов" Люк Шоу, Скотт Мактоминей и Энтони Эланга.



В старте у "лис" нашлось место для Весле Фофана и Джонни Эванса, которые заменили Чаглара Сеюнджю и Даниэля Амарти.



Матч начался в неплохом темпе, команды обменивались полумоментами, но первый реальный шанс открыть счет возник только на 27-й минуте, когда едва заключивший новый контракт Бруну Фернандеш не смог пробить голкипера гостей Каспера Шмейхеля.



В отсутствие чистого нападающего атаки "Юнайтед" выглядели беззубыми. "Лестер" в первом тайме и вовсе ни разу не пробил в створ, хотя Харви Барнс имел хороший момент, нанося удар по летящему мячу.



Во втором тайме игра почти не изменилась. "Лисы" затаились и на 63-й минуте показали зубы. Это Келечи Ихеаначо, ускользнув от Рафаэля Варана, головой замкнул подачу Джеймса Мэддисона с левого фланга — 0:1.



Однако уже спустя три минуты равновесие в счете было восстановлено. Фред сыграл на добивании после отраженного Шмейхелем удара Фернандеша с линии штрафной — 1:1.



В остатке матча к победе был ближе "Лестер". На 72-й минуте только чудесный сейв Давида Де Хеа позволил предотвратить гол Фофана головой. Спустя восемь минут Мэддисон даже поразил ворота, на протолкнувший ему в штрафную мяч Ихеаначо нарушил правила на Варане. "Юнайтед" реальных шансов вырвать три очка не имел.



Только вмешательство системы VAR уберегло "Юнайтед" от поражения. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Лестер" дал настоящий бой сопернику.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче