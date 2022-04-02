Гвардиола: "Любое поражение оставит нас без титула"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может позволить себе проиграть ни одного из восьми оставшихся матчей в Премьер-Лиге.

Благодаря победе 2:0 над "Бернли" подопечные Гвардиола восстановили преимущество в одно очко над "Ливерпулем" во главе Премьер-Лиги.



До финиша "Сити" остается сыграть восемь матчей, включая против "Ливерпуля" на "Этихад" 10 апреля, и Гвардиола настраивается на 100-процентный результат.



"Остается восемь матчей, 24 очка. Мы должны почувствовать это давление. Любой матч, который мы проиграем, оставит нас без титула".



"Надеюсь, "Ливерпуль" проиграет нам — в остальном я не ожидаю, что они потеряют очки".



"Мы должны почувствовать это давление и совладать с ним. Нам нужно то, что мы сделали в прошлом, когда выиграли 14 матчей подряд. Сейчас нам нужно выиграть восемь матчей подряд, иначе мы не станем чемпионами", — цитирует Гвардиолу The Independent.