Гвардиола: "Любое поражение оставит нас без титула"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может позволить себе проиграть ни одного из восьми оставшихся матчей в Премьер-Лиге.

Благодаря победе 2:0 над "Бернли" подопечные Гвардиола восстановили преимущество в одно очко над "Ливерпулем" во главе Премьер-Лиги.

До финиша "Сити" остается сыграть восемь матчей, включая против "Ливерпуля" на "Этихад" 10 апреля, и Гвардиола настраивается на 100-процентный результат.

"Остается восемь матчей, 24 очка. Мы должны почувствовать это давление. Любой матч, который мы проиграем, оставит нас без титула".

"Надеюсь, "Ливерпуль" проиграет нам — в остальном я не ожидаю, что они потеряют очки".

"Мы должны почувствовать это давление и совладать с ним. Нам нужно то, что мы сделали в прошлом, когда выиграли 14 матчей подряд. Сейчас нам нужно выиграть восемь матчей подряд, иначе мы не станем чемпионами", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2022 21:00

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