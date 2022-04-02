Тухель: "У меня не было больших ожиданий от этого матча"
Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что у него изначально не было больших ожиданий для первого после международного перерыва матча.
Вернувшись после двух недель перерыва, "Челси" потерпел домашнее поражение 1:4 от "Брентфорда". При этом именно "синие" открыли счет усилиями Антонио Рюдигера, на что их соперник отреагировал тремя голами в течение 10 минут.
Тухелю догадывается, что его команда посчитала игру законченной после гола Рюдигера, однако у "пчел" оказалось другое мнение.
"Мы утратили контроль над игрой на 10 минут. Начало матча было тяжелым для нас, и это происходит не впервые после международного перерыва. Мы нормально провели первый тайм и очень хорошо начали второй тайм, открыв счет".
"Возможно, мы подумали, что дело сделано, и затем нас наказали в течение 10 минут. Мы слишком много позволяли им бить и были недостаточно энергичны. Мы выглядели морально уставшими, что нормально с учетом происходящего в мире".
"Открыв счет, мы забыли, что остается играть еще 40 минут. Думаю, мы заслуженно открыли счет. У меня не было больших ожиданий. Нам было тяжело, но мы нашли способ открыть счет. Однако затем мы очень усложнили себе жизнь, перестав обороняться", — сообщил Тухель Sky Sports.
02.04.2022 20:00
Просмотров: 424
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
петухель уже лапки сложил
иди сиси поплачься чмо ушастое
(ответить)
Тухлый мыслями уже в другом клубе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий