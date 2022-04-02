Клопп: "Сыграли зрело и контролировали игру"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру своей команды в победном матче против "Уотфорда" (2:0).

Открыв счет в середине первого тайма усилиями Диогу Жоты в противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги, "Ливерпуль" столкнулся с определенными сложностями при поисках второго гола.



Интрига умерла только на 89-й минуте, когда Фабиньо реализовал пенальти, однако Клопп напоминает, что это был матч, который игрался в полдень субботу после двух недель перерыва.



"Думаю, мы делали правильные вещи в правильные моменты. Первый гол случился в результате действительно славной комбинации".



"Нужно отдать должное "Уотфорду" и Рою (Ходжсону). Он умеет организовать игру команды. Каждый знает, какую зону он должен закрыть, чтобы усложнить жизнь сопернику".



"Мы могли сыграть и лучше, но после двух недель порознь и ввиду раннего начала матча сделать это было непросто. Однако все команды имеют эти проблемы".



"Не думаю, что когда-либо после международного перерыва я мне доводилось увидеть лучший матч сезона".



"Мы сыграли очень зрело и хорошо контролировали игру", — сообщил Клопп BBC.