Саутгейт прокомментировал жеребьевку ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьевки Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.

Проведенная накануне жеребьевка определила англичан в Группу B, где их соперниками стали Иран и США. Дополнит квартет Уэльс, Шотландия или Украина, которые выясняют отношения в стыковых матчах.



Саутгейт считает все предстоящие матчи уникальными и призывает не обращать внимание на положение соперников в рейтинге сборных ФИФА.



"Когда ты в первой корзине при жеребьевке, твое преимущество в том, что обычно ты избегаешь больших команд".



"Но очевидно, что нас ждут непростые матчи. Это одна из тех групп, когда ты смотришь и думаешь: "Некоторые из них потенциально сложнее, нежели говорит рейтинг". Такая опасность есть всегда".



"Мы никогда не играли с Ираном, и это интригует, не так ли? А Штаты... В последнее время я много встречался с Греггом (Берхалтером, тренером сборной США), поэтому мы хорошо общаемся, и он значительно улучшил их игру".



"Третий матч будет очень эмоциональным, кто бы ни стал нашим соперником. Все мы мысленно поддерживаем Украину, и давайте посмотрим, смогут ли они вообще сыграть или нет".



"Или это может быть одна из британских команд, с которыми нам довелось встречаться на турнирах в последнее время. В любом случае это будут уникальные матчи, и твоя текущая форма не имеет значения", — цитирует Саутгейта The Independent.