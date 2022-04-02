"Ливерпуль" победил "Уотфорд" и впервые с декабря возглавил Премьер-Лигу

Диогу Жота "Ливерпуль" минимум на пару часов вырвался в лидеры Премьер-Лиги благодаря домашней победе 2:0 над "Уотфордом".

Относительно победы 0:2 над "Арсеналом" 16 марта в стартовый состав "красных" вернулись Джо Гомес, Кертис Джонс, Мохамед Салах и Роберто Фирмино, заменив Трента Александер-Арнольда, Фабиньо, Садио Мане и Луиса Диаса.

В стартовый состав "шершней" вернулся выздоровевший Исмаила Сарр, заменив Эммануэля Денниса.

Хозяева достаточно быстро установили контроль над мячом и принялись оказывать давление. Гости сознательно отдали инициативу, выжидая возможности для контратак.

Тактика "Уотфорда" выглядела работающей — один только Юрай Куцка имел два отличных момента в начале матча, но ни ногой, ни головой пробить Алиссона ему не удалось.

А на 22-й минуте "Ливерпуль" создал свой первый реальный момент и открыл счет. Гомес навесил с правого фланга к воротам, где Жота, опередив голкипера Бена Фостера, головой поразил цель — 1:0.

В дальнейшем "красные" уверенно контролировали игру. Жота имел возможность оформить дубль, но пробил прямо в Фостера.

Вскоре после начала второго тайма Сарр ворвался в чужую штрафную по левому краю и сделал пас в центр под удар Жоао Педро, а тот непостижимым образом даже не попал в створ.

На момент Педро "Ливерпуль" ответил неточным ударом головой Мане.

Чем меньше оставалось времени от второго тайма, тем более тягучей становилась игра. Хозяева действовали с оглядкой на свои ворота.

За несколько минут до истечения основного времени все стало ясно. Жота нарвался на фол в штрафной при розыгрыше углового, и вышедший на замену Фабиньо хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:0.

"Ливерпуль" достаточно легко открыл счет, но затем мяч совершенно не шел в створ ворот Фостера, из-за чего в игре сохранялось напряжение. "Уотфорд" своими несколькими шансами не воспользовался и потому уступил.

"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2022 16:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 02.04.2022 17:12 # thegodfather
    Слипи Джи уже за привычным дело - насос включил

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  2. zaeba1l 02.04.2022 17:12 # zaeba1l
    Зато голубой автобус от остановки получает ))

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  3. chelsea-69 02.04.2022 17:11 # chelsea-69
    Дайте Хаверцу мяч!

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  4. thegodfather 02.04.2022 17:11 # thegodfather
    Брентфорд душит ИМПЕРАТОРОВ!
    Чет императоры не в форме перед е6алочку Мадрида!

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  5. roberto-89 02.04.2022 17:10 # roberto-89
    Князи на троне
    Сытей как обычно на страпоне пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехех

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  6. kukuruzzo 02.04.2022 17:07 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  7. slash-lfc 02.04.2022 17:07 # slash-lfc
    Всем заткнуть е6альники!!! КОРОЛИ приступают уничтожать бревное6ов Пернули!!!

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  8. electric 02.04.2022 17:07 # electric
    Пернлей!!!

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  9. zaeba1l 02.04.2022 17:06 # zaeba1l
    Чур я за темных-красных.. Сгонял за бордовым крепким пивом. Угадайте марку пива?

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  10. chelsea-69 02.04.2022 17:05 # chelsea-69
    Мендя))

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  11. thegodfather 02.04.2022 17:05 # thegodfather
    ИМПЕРАТОРЫ ПО ИМПЕРАТОРСКИ В РАЗВАЛОЧКУ В ЭКОНОМ РЕЖИМЕ ПЕРЕД РЕАЛОМ ШПИЛЯТ!

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  12. slash-lfc 02.04.2022 17:03 # slash-lfc
    Пидорастерка опять возбужденная. Единственная xуйня радость в жизни играть начинает сука ору с уе6ка отсталого))

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  13. chuckie-lfc 02.04.2022 17:02 # chuckie-lfc
    Астер пили схемочки шконси, наяривай на попку Азара
    Таким ты был лучше

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  14. chelsea-69 02.04.2022 17:00 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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  15. thegodfather 02.04.2022 17:00 # thegodfather
    Зря кста Силву в основу, его под Реал готовить!

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  16. thegodfather 02.04.2022 16:59 # thegodfather
    ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ!!!!!!!!!

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  17. skydreams 02.04.2022 16:58 # skydreams
    вперёд Челси!

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  18. electric 02.04.2022 16:57 # electric
    КНЯЗИ на троне!!!

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  19. liverpool888 02.04.2022 16:57 # liverpool888
    с победой, красная армия!
    Алиссон незаметный герой, потащил убойный момент, второй возможный гол тоже контролировал. нападение сегодня было вареное, играли на лайте, повышенных передач не включали. Салах и Мане не отошли от африканских баталий, Гомес приятно удивил пасом.
    YNWA, товарищи!

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  20. thegodfather 02.04.2022 16:54 # thegodfather
    ниче не понял...говорили же что пенсы без болел на домашних матчах апл...болелы на трибунах...втф? Типа в ЛЧ и кубке АНглии разрешили, в АПЛ нет

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