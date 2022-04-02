"Ливерпуль" победил "Уотфорд" и впервые с декабря возглавил Премьер-Лигу

"Ливерпуль" минимум на пару часов вырвался в лидеры Премьер-Лиги благодаря домашней победе 2:0 над "Уотфордом".

Относительно победы 0:2 над "Арсеналом" 16 марта в стартовый состав "красных" вернулись Джо Гомес, Кертис Джонс, Мохамед Салах и Роберто Фирмино, заменив Трента Александер-Арнольда, Фабиньо, Садио Мане и Луиса Диаса.



В стартовый состав "шершней" вернулся выздоровевший Исмаила Сарр, заменив Эммануэля Денниса.



Хозяева достаточно быстро установили контроль над мячом и принялись оказывать давление. Гости сознательно отдали инициативу, выжидая возможности для контратак.



Тактика "Уотфорда" выглядела работающей — один только Юрай Куцка имел два отличных момента в начале матча, но ни ногой, ни головой пробить Алиссона ему не удалось.



А на 22-й минуте "Ливерпуль" создал свой первый реальный момент и открыл счет. Гомес навесил с правого фланга к воротам, где Жота, опередив голкипера Бена Фостера, головой поразил цель — 1:0.



В дальнейшем "красные" уверенно контролировали игру. Жота имел возможность оформить дубль, но пробил прямо в Фостера.



Вскоре после начала второго тайма Сарр ворвался в чужую штрафную по левому краю и сделал пас в центр под удар Жоао Педро, а тот непостижимым образом даже не попал в створ.



На момент Педро "Ливерпуль" ответил неточным ударом головой Мане.



Чем меньше оставалось времени от второго тайма, тем более тягучей становилась игра. Хозяева действовали с оглядкой на свои ворота.



За несколько минут до истечения основного времени все стало ясно. Жота нарвался на фол в штрафной при розыгрыше углового, и вышедший на замену Фабиньо хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:0.



"Ливерпуль" достаточно легко открыл счет, но затем мяч совершенно не шел в створ ворот Фостера, из-за чего в игре сохранялось напряжение. "Уотфорд" своими несколькими шансами не воспользовался и потому уступил.



"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче