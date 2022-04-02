"Ливерпуль" победил "Уотфорд" и впервые с декабря возглавил Премьер-Лигу
"Ливерпуль" минимум на пару часов вырвался в лидеры Премьер-Лиги благодаря домашней победе 2:0 над "Уотфордом".
Относительно победы 0:2 над "Арсеналом" 16 марта в стартовый состав "красных" вернулись Джо Гомес, Кертис Джонс, Мохамед Салах и Роберто Фирмино, заменив Трента Александер-Арнольда, Фабиньо, Садио Мане и Луиса Диаса.
В стартовый состав "шершней" вернулся выздоровевший Исмаила Сарр, заменив Эммануэля Денниса.
Хозяева достаточно быстро установили контроль над мячом и принялись оказывать давление. Гости сознательно отдали инициативу, выжидая возможности для контратак.
Тактика "Уотфорда" выглядела работающей — один только Юрай Куцка имел два отличных момента в начале матча, но ни ногой, ни головой пробить Алиссона ему не удалось.
А на 22-й минуте "Ливерпуль" создал свой первый реальный момент и открыл счет. Гомес навесил с правого фланга к воротам, где Жота, опередив голкипера Бена Фостера, головой поразил цель — 1:0.
В дальнейшем "красные" уверенно контролировали игру. Жота имел возможность оформить дубль, но пробил прямо в Фостера.
Вскоре после начала второго тайма Сарр ворвался в чужую штрафную по левому краю и сделал пас в центр под удар Жоао Педро, а тот непостижимым образом даже не попал в створ.
На момент Педро "Ливерпуль" ответил неточным ударом головой Мане.
Чем меньше оставалось времени от второго тайма, тем более тягучей становилась игра. Хозяева действовали с оглядкой на свои ворота.
За несколько минут до истечения основного времени все стало ясно. Жота нарвался на фол в штрафной при розыгрыше углового, и вышедший на замену Фабиньо хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:0.
"Ливерпуль" достаточно легко открыл счет, но затем мяч совершенно не шел в створ ворот Фостера, из-за чего в игре сохранялось напряжение. "Уотфорд" своими несколькими шансами не воспользовался и потому уступил.
"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче
02.04.2022 16:25
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Последние комментарии:
Слипи Джи уже за привычным дело - насос включил
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Зато голубой автобус от остановки получает ))
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Дайте Хаверцу мяч!
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Брентфорд душит ИМПЕРАТОРОВ!
Чет императоры не в форме перед е6алочку Мадрида!
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Князи на троне
Сытей как обычно на страпоне пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехех
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КОРОЛИ!!!
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Всем заткнуть е6альники!!! КОРОЛИ приступают уничтожать бревное6ов Пернули!!!
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Пернлей!!!
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Чур я за темных-красных.. Сгонял за бордовым крепким пивом. Угадайте марку пива?
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Мендя))
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ИМПЕРАТОРЫ ПО ИМПЕРАТОРСКИ В РАЗВАЛОЧКУ В ЭКОНОМ РЕЖИМЕ ПЕРЕД РЕАЛОМ ШПИЛЯТ!
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Пидорастерка опять возбужденная. Единственная xуйня радость в жизни играть начинает сука ору с уе6ка отсталого))
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Астер пили схемочки шконси, наяривай на попку Азара
Таким ты был лучше
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Алга Челсей!
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Зря кста Силву в основу, его под Реал готовить!
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ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ!!!!!!!!!
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вперёд Челси!
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КНЯЗИ на троне!!!
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с победой, красная армия!
Алиссон незаметный герой, потащил убойный момент, второй возможный гол тоже контролировал. нападение сегодня было вареное, играли на лайте, повышенных передач не включали. Салах и Мане не отошли от африканских баталий, Гомес приятно удивил пасом.
YNWA, товарищи!
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ниче не понял...говорили же что пенсы без болел на домашних матчах апл...болелы на трибунах...втф? Типа в ЛЧ и кубке АНглии разрешили, в АПЛ нет
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