"Лестер" готов продать Тилеманса за 25 млн. фунтов
"Лестер" готов продать полузащитника Юри Тилеманса за 25 миллионов фунтов грядущим летом.
На протяжении последних месяцев "Лестер" пытался склонить Тилеманса к новому контракту, но безуспешно.
Поскольку от действующего соглашения Юри остается только один год, "лисы" не собираются рисковать возможной потерей игрока безо всякой компенсации и готовы его продать после окончания этого сезона.
Как утверждает The Telegraph, 24-летний бельгиец — не единственный доступный для трансфера игрок "Лестера". Также клуб с "Кинг Пауэр" готов выслушать предложения насчет Чаглара Сеюнджю, Айозе Переса и Келечи Ихеаначо.
Добавим, ранее Тилеманса сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
02.04.2022 16:00
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Надо брать его и разменивать на Кейту.
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Срочно подписывать! Идеально заменит Джаку
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Ихеначо хватило лишь на вторую половину прошлого сезона. Всё, больше о нём не слышно.
На Чаглара и Юри могут претендовать клубы топ6. А вот Айозе и Ихеначо могут уехать за границу.
Интересно, почему такой список на продажу? Финансовые трудности?
Ну и летняя компания этим летом получилась ужасная.
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