"Лестер" готов продать Тилеманса за 25 млн. фунтов

"Лестер" готов продать полузащитника Юри Тилеманса за 25 миллионов фунтов грядущим летом.

На протяжении последних месяцев "Лестер" пытался склонить Тилеманса к новому контракту, но безуспешно.



Поскольку от действующего соглашения Юри остается только один год, "лисы" не собираются рисковать возможной потерей игрока безо всякой компенсации и готовы его продать после окончания этого сезона.



Как утверждает The Telegraph, 24-летний бельгиец — не единственный доступный для трансфера игрок "Лестера". Также клуб с "Кинг Пауэр" готов выслушать предложения насчет Чаглара Сеюнджю, Айозе Переса и Келечи Ихеаначо.



Добавим, ранее Тилеманса сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".