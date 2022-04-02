"Лестер" готов продать Тилеманса за 25 млн. фунтов

Юри Тилеманс "Лестер" готов продать полузащитника Юри Тилеманса за 25 миллионов фунтов грядущим летом.

На протяжении последних месяцев "Лестер" пытался склонить Тилеманса к новому контракту, но безуспешно.

Поскольку от действующего соглашения Юри остается только один год, "лисы" не собираются рисковать возможной потерей игрока безо всякой компенсации и готовы его продать после окончания этого сезона.

Как утверждает The Telegraph, 24-летний бельгиец — не единственный доступный для трансфера игрок "Лестера". Также клуб с "Кинг Пауэр" готов выслушать предложения насчет Чаглара Сеюнджю, Айозе Переса и Келечи Ихеаначо.

Добавим, ранее Тилеманса сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".


Метки Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2022 16:00

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  1. gerrard08 02.04.2022 16:49 # gerrard08
    Надо брать его и разменивать на Кейту.

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  2. easports 02.04.2022 16:49 # easports
    Срочно подписывать! Идеально заменит Джаку

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  3. liverpool888 02.04.2022 16:36 # liverpool888
    Ихеначо хватило лишь на вторую половину прошлого сезона. Всё, больше о нём не слышно.
    На Чаглара и Юри могут претендовать клубы топ6. А вот Айозе и Ихеначо могут уехать за границу.
    Интересно, почему такой список на продажу? Финансовые трудности?
    Ну и летняя компания этим летом получилась ужасная.

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