Салиба: "Хочу играть в стартовом составе"

Защитник "Марселя" Вильям Салиба предупредил, что ожидает быть основным игроком, если ему придется вернуться в "Арсенал".

Сейчас 21-летний Салиба проводит свой третий сезон в аренде с момента, как он заключил контракт с "Арсеналом", за который он до сих пор не дебютировал.



Вильям блестяще выступает за "Марсель", своей игрой заслужив приглашение в сборную Франции. Защитник регулярно общается с "Арсеналом", однако имеет определенные условия насчет своего возвращения в лондонский клуб.



"Они ("Арсенал") часто контактируют с моим агентом. Они присылают мне сообщения. Они смотрят мои матчи. Они говорят мне продолжать в том же духе. Я не так много поиграл за "канониров". Их тренер сделал свой выбор, такова жизнь. Я ушел в аренду, играю матчи и благодаря своему футболу стал игроком сборной".



"Я стал крепче духом. Тот факт, что ты стоил 30 миллионов евро, еще не означает, что ты будешь играть. Но я сохранял позитивный настой, даже если порой у меня возникали вопросы к себе. В свои первые шесть месяцев в клубе я был единственным, кто не играл".



"Уверен, я не могу просто сидеть на скамейке "Арсенала" и быть счастливым. Я хочу играть в стартовом составе", — сообщил Салиба L'Equipe.