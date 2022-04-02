Рангник ответил Ван Галю по поводу "коммерческого клуба"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил одному из своих предшественников Луи Ван Галю, назвавшему "красных дьяволов" "коммерческим клубом".

На днях возглавляющий сборную Голландии Ван Галь посоветовал своему соотечественнику Эрику Тен Хагу, которого сватают в "Юнайтед", выбрать футбольный клуб, а не коммерческий.



Рангнику кажется, что в Ван Гале говорит обида за ту манеру, в которой он покинул "Юнайтед". Ральф не видит ничего плохого в коммерческой составляющей футбольного бизнеса.



"Луи — опытный тренер, и он знал бы это заранее, когда подписывал контракт пять-шесть лет назад, будь у него действительно такое мнение".



"Думаю, футбол во всем мире и особенно в Премьер-Лиге, где любой богатый человек или богатая компания — при условии прохождения всех проверок — может купить клуб, является коммерческим бизнесом".



"Не имеет значения, что это за клуб и из какого города. После своих четырех месяцев здесь я лишь могу сказать, что этот клуб обладает большими традициями и близкими отношениями с болельщиками, всем городом и регионом".



"Для меня это замечательный клуб, и если клуб сделает правильные выводы насчет последних двух лет, которые не оправдали ожиданий, тогда я вижу очень светлое будущее для этого клуба", — цитирует Рангника ESPN.