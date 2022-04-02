МЮ узнал размер компенсации за Тен Хага

Приглашение главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага стоило бы "Манчестер Юнайтед" менее 2 миллионов фунтов.

Тен Хаг считается одним из двух фаворитов на роль следующего рулевого "Юнайтед", наряду с Маурисио Почеттино из ПСЖ.



Приглашение Почеттино и членов его тренерского штаба оценивается в 15-20 млн. фунтов — если, конечно, ПСЖ не уволит аргентинского специалиста.



В финансовом отношении вариант с приглашением Тен Хага выглядит гораздо привлекательнее, о чем в эксклюзивном материале сообщает Daily Mirror.



Изначально "Юнайтед" ожидал, что "Аякс" согласится на компенсацию менее чем в 5 млн. фунтов за досрочное прекращение истекающего в следующем году контракта Эрика.



Однако британское издание может подтвердить, что подписанный в прошлом году контракт Тен Хага содержит пункт о расторжении всего за 2 млн. евро (1.68 млн. фунтов), поэтому "Аякс" бессилен помешать уходу 52-летнего голландца, который сам является хозяином своей судьбы.