МЮ узнал размер компенсации за Тен Хага
Приглашение главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага стоило бы "Манчестер Юнайтед" менее 2 миллионов фунтов.
Тен Хаг считается одним из двух фаворитов на роль следующего рулевого "Юнайтед", наряду с Маурисио Почеттино из ПСЖ.
Приглашение Почеттино и членов его тренерского штаба оценивается в 15-20 млн. фунтов — если, конечно, ПСЖ не уволит аргентинского специалиста.
В финансовом отношении вариант с приглашением Тен Хага выглядит гораздо привлекательнее, о чем в эксклюзивном материале сообщает Daily Mirror.
Изначально "Юнайтед" ожидал, что "Аякс" согласится на компенсацию менее чем в 5 млн. фунтов за досрочное прекращение истекающего в следующем году контракта Эрика.
Однако британское издание может подтвердить, что подписанный в прошлом году контракт Тен Хага содержит пункт о расторжении всего за 2 млн. евро (1.68 млн. фунтов), поэтому "Аякс" бессилен помешать уходу 52-летнего голландца, который сам является хозяином своей судьбы.
02.04.2022 13:00
Просмотров: 366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: