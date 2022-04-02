Клопп раскритиковал FA за отказ перенести матч против "Сити" с "Уэмбли"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал решение FA провести полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити" на "Уэмбли", несмотря на транспортные проблемы для болельщиков.

Напомним, Ассоциация отклонила прошение фанатов "Ливерпуля" и "Сити" о переносе кубкового матча их команд с "Уэмбли" из-за ремонтных работ, по причине которых поезда до Лондона с северо-запада страны 16 апреля ходить не будут.



Вместо этого FA пообещала предоставить каждому из клубов по 100 бесплатных автобусов, которые отвезут фанатов туда и обратно, но Клопп не считает это правильным.



"Это одна из самых нелепых историй, что я когда-либо слышал. Насколько мне известно, она знали о предстоящих работах еще 18 месяцев назад, и я не понимаю, что FA думала. Они думали, что никакой клуб с северо-запада не доберется до полуфинала? Я не могу поверить, что такие вещи возможны, когда у тебя есть вся информация".



"Я слышал, что теперь FA собирается предоставить автобусы. Сколько обычно занимает дорога по трассе до Лондона, четыре с половиной часа? Здесь, наверное, будет все 12 часов, потому что болельщики обеих команд едут в одном направлении. Это абсолютно лишено смысла", — цитирует Клоппа The Guardian.