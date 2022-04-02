Клопп раскритиковал FA за отказ перенести матч против "Сити" с "Уэмбли"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал решение FA провести полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити" на "Уэмбли", несмотря на транспортные проблемы для болельщиков.

Напомним, Ассоциация отклонила прошение фанатов "Ливерпуля" и "Сити" о переносе кубкового матча их команд с "Уэмбли" из-за ремонтных работ, по причине которых поезда до Лондона с северо-запада страны 16 апреля ходить не будут.

Вместо этого FA пообещала предоставить каждому из клубов по 100 бесплатных автобусов, которые отвезут фанатов туда и обратно, но Клопп не считает это правильным.

"Это одна из самых нелепых историй, что я когда-либо слышал. Насколько мне известно, она знали о предстоящих работах еще 18 месяцев назад, и я не понимаю, что FA думала. Они думали, что никакой клуб с северо-запада не доберется до полуфинала? Я не могу поверить, что такие вещи возможны, когда у тебя есть вся информация".

"Я слышал, что теперь FA собирается предоставить автобусы. Сколько обычно занимает дорога по трассе до Лондона, четыре с половиной часа? Здесь, наверное, будет все 12 часов, потому что болельщики обеих команд едут в одном направлении. Это абсолютно лишено смысла", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки FA, Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Сити, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2022 12:00

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  1. true-manc 02.04.2022 13:17 # true-manc
    просто чмо и плакса, уже всё давно сказано об этом заднеприводном нытике

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  2. sayanara 02.04.2022 12:23 # sayanara
    Да заебал ты ныть, это уже традиция. Из-за тебя рленя тупоголового никто, ничего менять не будет. Плакса ебаная.

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  3. jirrort 02.04.2022 12:11 # jirrort
    Мразь круглобокая!

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