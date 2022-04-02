Гвардиола пошутил, что Тен Хаг может стать его преемником

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что Эрик Тен Хаг из "Аякса" может стать его преемником.

Тен Хаг считается ведущим кандидатом на роль нового наставника "Манчестер Юнайтед", на прошлой неделе пройдя собеседование у соседей "Сити".



В свое время Гвардиоле довелось поработать с Тен Хагом в "Баварии", и Хосеп, чей контракт истекает в следующем году, намекает, что Эрик пришелся бы ко двору и на "Этихад".



"Вы спрашиваете меня, может ли Эрик Тен Хаг оказаться здесь? Определенно".



"Многое может произойти, и я думаю, он может стать тем самым. Особенно учитывая то, как он видит игру. Определенно, определенно. Я скажу об этом (спортивному директору) Чики (Бегиристайну) сейчас же!" — цитирует Гвардиолу The Independent.