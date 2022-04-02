Рангник: "Очевидно, что МЮ нужна перестройка"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что потребность "красных дьяволов" в перестройке грядущим летом "очевидна".

После окончания этого сезона Рангник освободит тренерский мостик и перейдет на роль консультанта "Юнайтед". Однако Ральф четко понимает, какие приобретения нужны "дьяволам", и приводит в пример "Ливерпуль".



"Очевидно, кое-что нужно изменить, кое-что нуждается в перестройке летом. Команда могла бы обзавестись очень талантливыми, голодными игрокам, которые действительно хотят развивать свои карьеры".



"Я не думаю, что нужно делать упор на громкие имена, хотя я бы не отказался от громких имен! Но для меня важнее приглашать боевитых и голодных игроков, которые не только видят большой контракт и большой клуб, но и рассматривают "Юнайтед" как следующий логичный шаг в свей карьере. Я всегда так считал".



"Это обеспечило бы совершенно другой уровень мотивации, устремленности, вдохновения для клуба. Это должно быть важной целью в летнее трансферное окно".



"Взгляните на "Ливерпуль". Когда Юрген Клопп пришел пять с половиной лет назад, было начало сезона, но они все равно финишировали только восьмым, набирая в среднем 1.6 очка за матч".



"Они добрались до европейского финала и проиграли его, но из того состава у них осталась пара игроков, Хендерсон и Фирмино. Они последовательно совершали первоклассные приобретения почти каждое окно. Они приглашали игроков вроде Виргила Ван Дейка, Садио Мане, Мо Салаха, для которых "Ливерпуль" был следующим шагом".



"Их пример показывает, что это возможно, однако тебе нужны классные игроки, качественная работа департамента по комплектации состава и наилучший из возможных тренер", — сообщил Рангник Sky Sports.