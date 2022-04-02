Мойес назвал рыночную стоимость Райса

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес назвал рыночную стоимость полузащитника Деклана Райса, сразу уточнив, что тот не продается.

Интерес к Райсу со стороны топ-клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Челси" существовал еще прошлым летом, однако никто из них не решился выложить запрошенные "Вест Хэмом" 100 миллионов фунтов.



На сей раз Мойес даже думать не хочет о расставании с Декланом, но при этом считает, что за прошедший год 23-летний англичанин резко подорожал.



"Прежде всего хочу сказать, что он не продается. Но если вам интересно, он стоил бы свыше 150 миллионов фунтов, потому что 100 миллионов фунтов прошлым летом — это было дешево".



"150 миллионов фунтов — это самый минимум, но он не продается. Я знаю, что это значит: даже задуматься о его покупке могут только отдельные клубы", — цитирует Мойеса The Telegraph.