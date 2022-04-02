Семейство Рикеттс готово купить "Челси" за "кэш"

Семейство Рикеттс готово купить "Челси" на собственные деньги, без залога или привлечения кредитных средств.

Семейство Рикеттс, владеющее бейсбольной командой "Чикаго Кабс", является одним из четырех отобранных претендентов на покупку "Челси".



Вместе с тем американское семейство является наиболее противоречивым претендентом — фанаты "синих" даже запустили кампанию #notoricketts в социальных сетях и планируют акцию протеста в субботу, когда на "Стэмфорд Бридж" пожалует "Брентфорд".



Недовольство болельщиков "Челси" связано с оскорбительными для мусульман комментариями, которые допустил три года назад Джо Рикеттс, глава семейства.



Вместе с тем выдвинутое предложение, которое семейство Рикеттс еще может улучшить, выглядит крайне привлекательно, сообщает The Independent.



Партнером Рикеттс выступает миллиардер Кен Гриффин, который в два-три раза богаче нынешнего владельца "Челси" Романа Абрамовича, поэтому для американцев не составляет труда рассчитаться с британским правительством, которое заберет себе все вырученные деньги, наличными.