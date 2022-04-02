Майк Дин назвал двух легенд, которых он боялся

Рефери Майк Дин назвал двух легендарных игроков Премьер-Лиги, которые внушали ему страх.

Как известно, в конце этого сезона Дин завершает карьеру рефери, обслуживающего матче в поле, и целиком сосредоточится на роли арбитра VAR.



За плечами у Майка колоссальный опыт, однако в свое время и ему доводилось испытывать дрожь в коленках, видя игроков вроде Роя Кина из "Манчестер Юнайтед" или Патрика Виейра из "Арсенала".



"Я пришел в Премьер-Лигу в 2000 году, когда мне было 31 или 32. Тогда здесь выступали большие личности вроде Кина, вроде Виейра. Они были повсюду".



"Для меня сделать этот шаг от Футбольной Лиге к Премьер-Лиге и судить этих игроков... Обслуживать матчи Премьер-Лиги после Лиги Один, Лиги Два и Чемпионшипа... Это был огромный скачок, и эти игроки внушали мне страх, если честно".



"Наверное, я немного нервничал и немного боялся, принимая решения", — сообщил Дин BBC.