Тен Хаг: "Я не хочу ничего исключать"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг дал понять, что не исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе Тен Хаг прошел собеседование в "Юнайтед", после чего "красные дьяволы" стали собирать информацию насчет возможной компенсации за Эрика.



В данный момент 52-летний голландец сосредоточен на концовке сезона, но в то же время надеется, что "Аякс" не будет стоять у него на пути, если летом он решит сделать следующий шаг в своей карьере.



"В данный момент я сосредоточен только на "Аяксе", но футбол непредсказуем. Я не хочу ничего исключать. В данный момент я трудоустроен здесь, в "Аяксе", и должен давать результат. С учетом кубкового финала против "Эйндховена", у нас есть еще восемь финалов, которые потребуют всей моей энергии. Все остальное только отвлекает".



"Я знаю, что в футболе все может измениться за день. Надеюсь, если в какой-то момент я должен буду решиться на следующий шаг, люди здесь это поймут".



"Переговоры с "Юнайтед"? В нашей индустрии все мы знаем друг друга. Контакты с представителями других клубов — это нормально".



"Манчестер Юнайтед" — замечательный клуб с замечательными фанатами, но я лишь могу повториться: я полностью сосредоточен на "Аяксе". Мы уже строим планы на следующий сезон. Я садился за стол с "Аяксом" после каждого сезона и решал, и на сей раз будет так же".



"Я могу сказать, что в данный момент "Аякс" и Эрик Тен Хаг очень довольны друг другом", — сообщил Тен Хаг Sport1.