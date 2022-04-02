31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 апреля, семью поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД 14:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" набрал устрашающий ход, одержав девять побед кряду в Премьер-Лиге до международного перерыва. "Уотфорд" набрал восемь очков в девяти матчах при Рое Ходжсоне — только на одно больше, чем в семи при Хиско Муньосе и в 13 при Клаудио Раньери. "Красные" выиграли 12 из 13 последних домашних встреч с "шершнями" в рамках чемпионата.



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд восстановился после травмы задней поверхности бедра и в пятницу возобновил полноценные тренировки. Наби Кейта тоже в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Гвинеи.



Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр, пропустивший три последних матча в Премьер-Лиге, залечил заднюю поверхность бедра. Снова в строю и Николя Нкулу.



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" потерпел три поражения кряду в Премьер-Лиге с общим счетом 0:8. "Манчестер Сити" проиграл только один из 19 последних матчей в чемпионате (16 побед, 2 ничьи). "Горожане" одержали девять побед в девяти последних встречах с "бордовыми" во всех соревнованиях с общим счетом 32:1.



Бен Ми, Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон и Матей Выдра остаются в лазарете "Бернли". Натан Колинс дисквалифицирован.



"Сити" предстоит оценить состояние Джона Стоунса и Эдерсона, у которых возникли проблемы со здоровьем в своих сборных. Рубен Диаш и Коул Палмер травмированы.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



С начала календарного года "Вулверхэмптон" набрал 21 очко в Премьер-Лиге — только у "Ливерпуля" (28) больше. "Астон Вилла" потерпела два поражения кряду в чемпионате — уже в третий раз с момента назначения Стивена Джеррарда в ноябре. В 13 встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги было зафиксировано только две победы хозяев (4 ничьи, 7 побед гостей).



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш вернется только в мае ввиду травмы связок колена. Рауль Хименес приступает к двухматчевой дисквалификации. Педру Нету оправился после повреждения стопы, Нелсон Семеду едва возобновил тренировки.



Защитник "Виллы" Люка Динь решил свои проблемы с задней поверхностью бедра, подтвердив это участием в матче за сборную Франции. Марвелус Накамба набирает форму после травмы колена, но для первой команды пока не готов.



БРАЙТОН — НОРВИЧ 17:00



"Брайтон" проиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, забив в них только один гол. Аналогично и "Норвич" — шесть поражений кряду в чемпионате, но с четырьмя забитыми голами. "Канарейкам" ни разу не удалось отличиться во всех трех встречах с "чайками" в рамках Премьер-Лиги.



В "Брайтоне" ожидают, что Роберт Санчес и Тарик Лэмпти будут в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборных. Алексис Макаллистер приехал назад из Аргентины с ушибом. Адам Уэбстер, Адам Лаллана и Мойсес Кайседо играть не готовы.



"Брайтон" на время лишился Озана Кабака, который получил травму задней поверхности бедра в сборной Турции. Брандон Уильямс, Макс Ааронс, Адам Ида и Энди Омобамиделе должны составить ему компанию в лазарете.



ЛИДС — САУТГЕМПТОН 17:00



"Лидс" одержал две победы подряд в Премьер-Лиге благодаря голам на последней минуте, хотя проиграл семь из восьми предыдущих матчей. "Саутгемптон" потерпел три поражения кряду в чемпионате, хотя до этого уступил только дважды в 13 поединках. "Белые" потерпели лишь одно поражение в 13 последних домашних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (7 побед, 5 ничьих) — 0:1 в феврале 1998.



Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы стопы. Лиам Купер, Диего Льоренте, Калвин Филлипс и Рафинья должны быть в порядке.



"Саутгемптон" по-прежнему лишен Алекса Маккарти и Натана Теллу, но оба уже возобновили тренировки. Уилл Смоллбоун и Ориоль Ромеу оправились после болезней.



ЧЕЛСИ — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" одержал пять побед кряду в Премьер-Лиге с общим счетом 11:1, благодаря чему укрепился на третьей позиции. "Брентфорд" пропускал в каждом из 12 последних выездных матчей в чемпионате. "Синие" ни разу не уступили в восьми встречах с "пчелами" во всех соревнованиях (7 побед, 1 ничья) со времен домашнего поражения 1:3 в феврале 1939.



Вингбек "Челси" Рис Джеймс восстановился после мышечной травмы. Снова в строю Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен и Сауль Ньигес, но Каллум Хадсон-Одои все еще отсутствует.



Джош Да Силва, который должен был вернуться к выступлениям за "Брентфорд" после дисквалификации, выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 19:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" может похвастать только тремя победами в 10 последних матчах во всех соревнованиях. "Лестер" вроде бы преодолел кризис, выиграв три из четырех последних поединков Премьер-Лиги. Все три последних встречи этих команд во всех соревнованиях завершились победами "лис".



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани повредил икроножную мышцу в сборной Уругвая. Люк Шоу и Поль Погба свои проблемы со здоровьем уже решили.



"Лестер" по-прежнему лишен Джейми Варди. Для Уилфрида Ндиди сезон завершен. Также вне игры Данни Уорд и Райан Бертран. Марк Олбрайтон снова в порядке.