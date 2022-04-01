"Арсенал" может предложить Лакасетту новый контракт на один год
"Арсенал" может предложить новый однолетний контракт своему нападающему Александру Лакасетту.
Действующий контракт 30-летнего Лакасетта, забившего только четыре гола в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги, истекает уже через три месяца.
В прошлом "Арсенал" уже неоднократно обжигался, заключая роскошные долгосрочные контракты с возрастными игроками, которые затем утрачивали мотивацию, и на "Эмирейтс" не хотят наступить на эти грабли снова.
Но и терять Александра, который хорошо проявляет себя в качестве капитана после ухода Пьер-Эмерика Обамеянга, "канониры" не желают.
Выходом из ситуации, как сообщает L'Equipe, может стать новый однолетний контракт для Лакасетта с опцией продления на 12 месяцев. Однако решение по французскому нападающему будет принято только в конце сезона.
Добавим, к Лакасетту уже существует серьезный интерес со стороны других клубов. Александра сватают в "Барселону", "Реал Сосьедад" и назад в "Лион".
01.04.2022 23:00
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