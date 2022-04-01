"Арсенал" может предложить Лакасетту новый контракт на один год

"Арсенал" может предложить новый однолетний контракт своему нападающему Александру Лакасетту.

Действующий контракт 30-летнего Лакасетта, забившего только четыре гола в 23 матчах этого сезона Премьер-Лиги, истекает уже через три месяца.



В прошлом "Арсенал" уже неоднократно обжигался, заключая роскошные долгосрочные контракты с возрастными игроками, которые затем утрачивали мотивацию, и на "Эмирейтс" не хотят наступить на эти грабли снова.



Но и терять Александра, который хорошо проявляет себя в качестве капитана после ухода Пьер-Эмерика Обамеянга, "канониры" не желают.



Выходом из ситуации, как сообщает L'Equipe, может стать новый однолетний контракт для Лакасетта с опцией продления на 12 месяцев. Однако решение по французскому нападающему будет принято только в конце сезона.



Добавим, к Лакасетту уже существует серьезный интерес со стороны других клубов. Александра сватают в "Барселону", "Реал Сосьедад" и назад в "Лион".