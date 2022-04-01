Тухель высказался насчет будущего Аспиликуэты, Рюдигера и Кристенсена

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что защитник Сесар Аспиликуэта должен остаться в клубе, однако гораздо менее оптимистичен насчет Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

И хотя это пока не подтверждено официально, Тухель думает, что контракт Аспиликуэты был автоматически продлен на следующий сезон еще до того, как клуб оказался под санкциями.



"Я знал, что это случится, потому что я знал, сколько матчей ему нужно сыграть для активации этой опции. У нас есть контракт, поэтому существует очень высокая вероятность, что он останется".



"Это хорошая новость. Это хорошая новость для нас", — цитирует Тухеля BBC.



Что касается Рюдигера, чей брат и агент на текущей неделе встретился с боссами "Барселоны", то здесь Томас признает, что у "синих" "связаны руки".



"На месте какого-либо другого клуба я бы тоже попытался организовать встречу. Он наш игрок, и я по-прежнему думаю, что есть хорошие шансы сохранить его здесь, когда наша ситуация прояснится".



"Наши руки связаны, мы не можем сделать ему предложение или вести переговоры с его агентами. Но я по-прежнему уверен, что он останется", — заявил Тухель.



Также Томас высказался насчет Кристенсена, чей переход президент "Барселоны" Жоан Лапорта практически подтвердил.



"Мы тоже слышали эти слухи. Я не могу этого подтвердить, потому что пока не разговаривал с Андреасом насчет этого, но мы слышали эти слухи. Возможно, так и есть", — добавил Тухель.