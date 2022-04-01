Конте: "Будет чудом опередить "Юнайтед"

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что для его команды или "Арсенала" будет "чудом" опередить "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиге.

Конте относит "Юнайтед" к компании "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси", считая позиции этой "большой четверки" незыблемыми в долгосрочной перспективе.



Однако Антонио признает наличие временных трудностей у "красных дьяволов" и отчаянно хочет этим воспользоваться для попадания в Лигу Чемпионов.



"Важно подчеркнуть, что это очень, очень сложная цель. Мы — не единственная команда, которая пытается сотворить это чудо. Также есть "Арсенал", у которого преимущество. А далее есть "Юнайтед".



"Юнайтед" — команда топ-уровня, у которой возникли большие затруднения в этом сезоне. В прошлом сезоне они возникли у "Ливерпуля". Повторюсь, когда у этих команд нет проблем, ты сражаешься за другие цели (нежели попадание в топ-4), потому что в данный момент "большая четверка" гораздо сильнее других клубов в силу многих причин".



"В этом сезоне все зависит от "Юнайтед". В данный момент мы среди команд, которые стараются быть очень, очень близко и использовать возможную осечку кого-либо из конкурентов".



"Если вы спросите меня о наших шансах попасть в Лигу Чемпионов, то я скажу, что сделать это будет очень, очень, очень сложно".



"Спустя пять месяцев я наблюдаю огромный прогресс у своей команды, и мы должны сражаться до конца. У нас есть шансы достичь цели — нам важно обладать соответствующими амбициями и подстегивать себя".



"Для меня, для клуба, для игроков, для фанатов — для каждого — важно выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Потому что выступление в Лиге Чемпионов — это совершенно другое, нежели Лига Европы, Лига Конференций или отсутствие еврокубков".



"Это важная цель для клуба по многим причинам, а мы несомненно можем претендовать на важные цели", — цитирует Конте Evening Standard.