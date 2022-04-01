Тухель отводит "важную роль" Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что отводит важную роль для нападающего Ромелу Лукаку в своих планах на будущее.

Во время этого международного перерыва появились слухи, что Лукаку по-прежнему несчастен в "Челси" и может вернуться в "Интер" на правах аренды.



Однако Тухель не хочет на это отвлекаться, пока трансферная деятельность "синих" заморожена, и требует от игроков сосредоточиться на концовке сезона. Томас вполне доволен, как Ромелу играет.



"Мы не переживаем насчет этого. В данный момент ситуация такова, что мы не можем вести переговоры с игроками, не можем продавать, не можем покупать. Ромелу по-прежнему отводится важная роль в наших планах".



"Я чувствую, что он очень мотивирован, он очень старается на тренировках. Он очень активно участвует в игре, когда мы проводим матчи. Он победитель, и он останется победителем. Он хорошо сыграл против "Мидлсбро".



"В данный момент здесь нет места для плохого настроения, разочарования. Впереди определяющие недели сезона, и у нас много матчей. Нам некогда отвлекаться. Мы должны сосредоточиться. Нам нужен каждый игрок и, конечно, Ромелу", — цитирует Тухеля Sky Sports.