Тухель отводит "важную роль" Лукаку

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что отводит важную роль для нападающего Ромелу Лукаку в своих планах на будущее.

Во время этого международного перерыва появились слухи, что Лукаку по-прежнему несчастен в "Челси" и может вернуться в "Интер" на правах аренды.

Однако Тухель не хочет на это отвлекаться, пока трансферная деятельность "синих" заморожена, и требует от игроков сосредоточиться на концовке сезона. Томас вполне доволен, как Ромелу играет.

"Мы не переживаем насчет этого. В данный момент ситуация такова, что мы не можем вести переговоры с игроками, не можем продавать, не можем покупать. Ромелу по-прежнему отводится важная роль в наших планах".

"Я чувствую, что он очень мотивирован, он очень старается на тренировках. Он очень активно участвует в игре, когда мы проводим матчи. Он победитель, и он останется победителем. Он хорошо сыграл против "Мидлсбро".

"В данный момент здесь нет места для плохого настроения, разочарования. Впереди определяющие недели сезона, и у нас много матчей. Нам некогда отвлекаться. Мы должны сосредоточиться. Нам нужен каждый игрок и, конечно, Ромелу", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 20:00

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  1. vinnipooh 01.04.2022 20:06 # vinnipooh
    надо срочно продавать его стал жирным и неповоротливым

    (ответить)

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