Рангник не понимает, почему "Уэмбли" освистал Магуайра

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил недоумение по поводу свиста болельщиков сборной Англии в адрес защитника Харри Магуайра.

Напомним, Магуайр был освистан публикой "Уэмбли" перед товарищеским матчем сборной Англии против Кот-д'Ивуара в минувший вторник. За Харри заступились главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт и отдельные игроки.



Рангник не обсуждал этот инцидент со своим капитаном, но уверяет, что по-прежнему очень высоко ценит Магуайра.



"Я еще не разговаривал с ним, но мы регулярно общаемся, пока я здесь, и он знает мое отношение к нему. Он очень ценный игрок для команды и клуба, наш капитан".



"Я не понимаю, что произошло на "Уэмбли". Этого бы не случилось на нашем стадионе перед "красной армией". Он хорошо выступал за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии последние два года".



"Гарет Саутгейт кое-что сказал после матча, как и Харри Кейн. Я не видел игру, но я слышал, что случилось во время оглашения стартового состава. Это сложно понять".



"Я не думаю, что это из-за какой-то личной неприязни людей к Харри. У нас есть один-два игрока, которых критиковали в последние месяцы. Например, Фред — очень важный игрок для этой команды, он регулярно играет за нас и за сборную Бразилии, где он был хорош в этот перерыв".



"Возможно, это как-то связано с высокими ожиданиями вокруг этого клуба — люди склонны сравнивать вас с игроками и легендами из прошлого. Фред, Скотти (Мактоминей) и Харри — важны игроки, обладающие правильным настроем", — цитирует Рангника Sky Sports.