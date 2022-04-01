Диаш не сыграет с "Ливерпулем" 10 апреля

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш пропустит ключевой матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 10 апреля.

Диаш находится вне игры с матча Кубка Англии против "Питерборо" 1 марта, когда он получил травму задней поверхности бедра.



24-летний португалец, признанный лучшим игроком прошлого сезона Премьер-Лиги, до сих пор не возобновил тренировки, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ожидает, что его подопечный пропустит еще минимум 10 дней.



"Я не знаю, когда он вернется. Доктор сказал, за четыре-шесть недель. Рубен получил травму 1 марта, и сейчас прошло уже четыре недели. Думаю, ему нужно еще 10 дней или две недели", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Добавим, до битвы с "Ливерпулем" на "Этихад" "Сити" еще предстоит сыграть с "Бернли" в Премьер-Лиге и "Атлетико" в Лиге Чемпионов.