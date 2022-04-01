Александер-Арнольд может сыграть с "Уотфордом" в субботу

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что правый защитник Трент Александер-Арнольд может вернуться на футбольное поле уже завтра.

Напомним, Александер-Арнольд получил травму задней поверхности бедра против "Арсенала" две недели назад и не смог откликнуться на вызов в сборную Англии.



Издание The Athletic сообщало, что теперь Трент даже рискует пропустить выезд к "Манчестер Сити" 10 апреля, однако на самом деле 23-летний игрок уже сегодня возобновляет тренировки с полной нагрузкой и может сыграть против "Уотфорда" через 24 часа.



"Трент частично тренировался вчера и полноценно тренируется сегодня. Мы еще посмотрим, как нам поступить".



"Трент хотел сыграть за сборную Англии, но не мог. Снимки показали, что он не может никуда поехать, но порой травмы бывают не так уж серьезны. У него есть шансы сыграть завтра".



"Это зависит от того, как он покажет себя в командной тренировке. Он интенсивно занимался с персоналом по реабилитации, поэтому физически он должен быть в порядке. Я еще приму решение".



"Будет ли он готов к "Сити"? Думаю, да", — цитирует Клоппа Daily Mail.