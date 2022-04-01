Кейн и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в марте
Харри Кейн из "Тоттенхэма" и Микель Артета из "Арсенала" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.
В прошлом месяце 28-летний Кейн помог "Тоттенхэму" набрать девять очков из 12 возможных, поучаствовав в шести голов.
Харри начал март с дубля против "Эвертона", затем реализовал пенальти против "Манчестер Юнайтед", отличился против "Брайтона" и дважды ассистировал Сону Хен Мину против "Вест Хэма".
Помимо Кейна, который теперь является лучшим выездным бомбардиром Премьер-Лиги всех времен с 94 голами, на звание Игрока Месяца в марте претендовали Мэтти Кэш, Трево Чалоба, Кай Хаверц, Деян Кулусевски, Энди Робертсон, Букайо Сака и Айвен Тоуни.
Отметим, что это уже седьмая награда Игроку Месяца в карьере Кейна. Только легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получал ее столько же раз.
Ну, а лучшим среди тренеров, как и в сентябре, стал Артета, чей "Арсенал" в марте победил "Уотфорд" (2:3), "Лестер" (2:0) и "Астон Виллу" (0:1), но уступил "Ливерпулю" (0:2).
Конкурентами Микеля в борьбе за эту награду выступали Антонио Конте из "Тоттенхэма", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Брендан Роджерс из "Лестера" и Томас Тухель из "Челси".
01.04.2022 16:00
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а у клопа, кстати, есть ученики, как Артета и Хави у Пепа, которые следуют философии и принципам, заложенным КОРОЛЁМ?) Разумеется, нет, потому что ротатор скузнявый никакой вклад в тактическую мысль в футболе не внес, у него ученики только в борьбе за права геев и лесбиянок, всякие хендерсоны и прочие лгбт-активисты, вот где ученики клопа)
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Артета - ученик КОРОЛЯ!!!
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