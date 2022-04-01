Бруну Фернандеш заключил новый контракт с МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заключил со своим клубом новый контракт до июня 2026 и с опцией продления на 12 месяцев.

Фернандеш забил 49 голов и отдал 39 результативных передач в 117 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" за 47 миллионов фунтов, не считая бонусов, в январе 2020.



Заключив новую сделку, 27-летний португалец значительно увеличил свою зарплату — со 100 до 240 тыс. фунтов в неделю.



"С момента, как я перешел в "Манчестер Юнайтед", у меня возникли особенные отношения с клубом и нашими удивительными фанатами. Я рос, наблюдая за этой командой и мечтая однажды сыграть здесь".



"Теперь эта мечта стала реальностью, и быть здесь — это честь для меня".



"Проведя здесь уже два года, я по-прежнему испытываю удивительные чувства, когда выхожу на "Олд Траффорд", слышу песню в честь меня и забиваю перед "Стретфорд Энд". Носить эту футболку и сражаться за наш невероятный клуб — это истинная привилегия для меня".



"Я хочу еще столь многого достичь здесь, и я знаю, что у остальной команды и персонала такие же амбиции. Больше всего мы хотим обеспечить фанатам успех, который они заслуживают".



"Мы пережили ряд замечательных моментов вместе за последние годы, но лучшее в исполнении меня и команды еще впереди", — сообщил Фернандеш.