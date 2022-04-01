Бруну Фернандеш заключил новый контракт с МЮ

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заключил со своим клубом новый контракт до июня 2026 и с опцией продления на 12 месяцев.

Фернандеш забил 49 голов и отдал 39 результативных передач в 117 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" за 47 миллионов фунтов, не считая бонусов, в январе 2020.

Заключив новую сделку, 27-летний португалец значительно увеличил свою зарплату — со 100 до 240 тыс. фунтов в неделю.

"С момента, как я перешел в "Манчестер Юнайтед", у меня возникли особенные отношения с клубом и нашими удивительными фанатами. Я рос, наблюдая за этой командой и мечтая однажды сыграть здесь".

"Теперь эта мечта стала реальностью, и быть здесь — это честь для меня".

"Проведя здесь уже два года, я по-прежнему испытываю удивительные чувства, когда выхожу на "Олд Траффорд", слышу песню в честь меня и забиваю перед "Стретфорд Энд". Носить эту футболку и сражаться за наш невероятный клуб — это истинная привилегия для меня".

"Я хочу еще столь многого достичь здесь, и я знаю, что у остальной команды и персонала такие же амбиции. Больше всего мы хотим обеспечить фанатам успех, который они заслуживают".

"Мы пережили ряд замечательных моментов вместе за последние годы, но лучшее в исполнении меня и команды еще впереди", — сообщил Фернандеш.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 01.04.2022 15:41 # liverpool888
    а зря. мог бы выждать момент и вырваться из клуба.
    в Реале требуется замена Модричу. Да и в любом топ клубе пришелся бы ко двору.
    поздравляю МЮ с удержанием лидера.

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  2. suddenly 01.04.2022 15:41 # suddenly
    Жирный контракт подучил, теперь можно и забить на футбол :)

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  3. mancunia-planet 01.04.2022 15:10 # mancunia-planet
    Капитанскую повязку ему и единаличное право на все штрафные с пенальти.

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