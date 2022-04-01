Ходжсон оценил шансы "Ливерпуля" на покер

Главный тренер "Уотфорда" Рой Ходжсон считает, что его бывший клуб "Ливерпуль" имеет реальные шансы выиграть все четыре доступных трофея в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов и 1/2 финала Кубка Англии, а в Премьер-Лиге лишь на одно очко отстает от лидирующего "Манчестер Сити".



По мнению Ходжсона, "Ливерпулю" по силам выдать победную серию до конца сезона, однако для этого ведущие игроки команды Юргена Клоппа должны избегать травм и оставаться в форме.



"Думаю, покер возможен. Да и требл — это удивительное достижение. Чтобы сделать покер, ты должен победить лучшие команды в Европе, а также внутри своей страны, но да, я верю, что это возможно".



"Эти команды на вершине лиге сейчас настолько хороши, что способы собрать все трофеи на своем пути — главное не проиграть своему ближайшему конкуренту дома. Они сломят каждого — за исключением, может быть, одной-двух команд сразу под ними. Это первое препятствие, которое им нужно преодолеть, а дальше тебе требуется хорошая порция удачи в плане поддержания игроков в форме".



"Когда ты тренируешь "Фулхэм", "Вест Бромвич", "Кристал Пэлас" или "Уотфод", ты особо не думаешь о дублях или треблах. Ты думаешь о том, чтобы отобрать очко-другое у таких команд и остаться в Премьер-Лиге", — цитирует Ходжсона Daily Mirror.