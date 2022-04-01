Саутгейт хочет, чтобы Англия показала близкий к идеальному футбол в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда должна показать близкий к идеальному футбол, чтобы выиграть Чемпионат Мира в Катаре.

Достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, к стартующему в ноябре этого года турниру в Катаре подопечные Саутгейта подходят одним из фаворитов.



Роль фаворита устраивает Саутгейта, однако Гарет предупреждает, что выиграть турнир будет крайне непросто.



"На этой неделе мы сказали команде: "Если мы сможем выйти в полуфинал, то можем выйти в финал, как мы это уже делали. А если мы сможем выйти в финал, то можем выиграть его".



"Будет невероятно сложно сделать это, и для этого нам нужно быть как можно ближе к идеалу. В этом наш вызов — и не только когда мы отправимся в Катар, потому что нам нужно быть в правильном состоянии еще до турнира. Ради этого мы трудимся сообща каждый день".



"Мы знаем, что выступали стабильно последние три-четыре года, и мы являемся одной из команд, способных выиграть этот турнир", — цитирует Саутгейта Sky Sports.