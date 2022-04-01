Невилл: "Фанаты МЮ предпочитают Тен Хага, а не Почеттино"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что подавляющее большинство фанатов "Манчестер Юнайтед" хочет видеть новым главным тренером Эрика Тен Хага, а не Маурисио Почеттино.

Тен Хаг и Почеттино считаются двумя фаворитами на вакантную роль в "Юнайтед", однако Невилл чувствует, что для фанатов клуба с "Олд Траффорд" гораздо привлекательнее голландский специалист.



"Он работал в "Баварии", когда Пеп Гвардиола был там. Мы знаем, какое влияние это может оказать".



"Он выиграл пару титулов и кубков в Голландии. У него хороший игровой стиль. Думаю, у него больше опыта, чем у кого-либо другого в 52 года. "Юнайтед" — это огромный прыжок, но он хороший и породистый тренер. Он не боится, и это хорошо. Он будет глотком свежего воздуха".



"На днях я провел голосование и был абсолютно поражен: 82 процента из 240,000 людей предпочли его, а не Почеттино. Я знал, что он наберет больше голосов, потому что это ощущается в социальных сетях, но не ожидал, что настолько".



"Думаю, фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют начать с чистого листа при новом человеке. Они хотят нечто совершенно другое, чего не было прежде, и это играет против Почеттино в некотором смысле", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале The Overlap.