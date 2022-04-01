Лапорт уверен в полном превосходстве "Сити" над "Ливерпулем"

Эмерик Лапорт Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт считает, что его команда во всем превосходит "Ливерпуль".

В данный момент "Ливерпуль" только на одно очко отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", а уже на следующей неделе приедет на "Этихад".

Однако на вопрос о том, может ли его команда что-нибудь позаимствовать из игры "Ливерпуля" Лапорт уверенно отвечает "нет". Эмерик даже считает, что это "красные" должны завидовать его команде.

"Никто другой в мире не играет в тот футбол, в который играем мы. Мы являемся примером того, как играть в славный футбол и иметь превосходство во всех зонах. Думаю, им ("Ливерпулю") частично даже нравится то, как мы играем".

"А для нас их присутствие означает, что мы должны пользоваться своими шансами и извлекать выгоду из ошибок конкурента. Мы должны делать это чуть лучше, потому что иногда мы оставляем другой команде надежду отыграться. Однако нам не о чем завидовать".

"Сити" не может никого бояться. Нечто подобное было несколько лет назад: на этой же стадии сезона "Ливерпуль" отставал на одно очко, но в конце лигу выиграли мы. Сейчас мы снова ведем этой бой, и это хорошо для фанатов и нейтральных зрителей", — сообщил Лапорт The Guardian.


Метки Лапорт, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 01.04.2022 12:32 # gerrard08
    Ахаха тогда где ваша лч за последние лет 100?)

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  2. electric 01.04.2022 12:07 # electric
    Кукарекай ухахаха

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  3. frisby 01.04.2022 12:07 # frisby
    ахахахахахаха
    это кто вообще? конченное привозило этого сезона которого пасасите хочет продать в конце сезона?о чём кукарекает это недоразумение? чем он хвалится? Почему ущербный гавноед не вспоминает сезон 19\20 и отрыв Ливерпуля в 18!!! очков? забыл кончина?НАПОЛИНАЮ 1,5 дырявым фонадам убогово голубого говна
    1 500 000 000 потрачено
    1 финал
    0
    НОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ЛЧ НОЛЬ
    сассссссссссссссссссссссссссссссссссииииииииииииииитттттттттееееееее

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  4. liverbro 01.04.2022 12:05 # liverbro
    0 лч,выскочки голубые)

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  5. roberto-89 01.04.2022 11:57 # roberto-89
    Для начало попробуйте ЛЧ выиграть , а потом уже будешь кукарекать на вашего епаря, на великого и могущественного ЛФК

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  6. gucman 01.04.2022 11:34 # gucman
    Лапорт здорово подорвал местных бомжей-лyзepxyйцев) Но в то же время все по делу.

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  7. vals1702 01.04.2022 11:24 # vals1702
    Ливерпуль АПЛ(19) КА(7) КЛ(9) ЛЧ(6) КУ(3) и суперкубки всех калибров. Убогий сити - в глубокой жопе )))

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  8. liverpool-95 01.04.2022 11:19 # liverpool-95
    Какое превосходство? Вы бичи не в состоянии обыграть даже Челси. Забыл как тебя раком поставил деревянный хаверц?

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  9. vals1702 01.04.2022 11:19 # vals1702
    голубятня без истории. НОЛЬ ЛЧ ))))))))))))))))))))))

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  10. liverpool888 01.04.2022 11:11 # liverpool888
    в конце сезона и поглядим, а пока это лишь пустые слова.

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  11. true-manc 01.04.2022 11:02 # true-manc
    Это правда. Портовый клуб выскочка исторический середняк нам не ровня.

    КОРОЛИ!!!

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