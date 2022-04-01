Лапорт уверен в полном превосходстве "Сити" над "Ливерпулем"

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт считает, что его команда во всем превосходит "Ливерпуль".

В данный момент "Ливерпуль" только на одно очко отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", а уже на следующей неделе приедет на "Этихад".



Однако на вопрос о том, может ли его команда что-нибудь позаимствовать из игры "Ливерпуля" Лапорт уверенно отвечает "нет". Эмерик даже считает, что это "красные" должны завидовать его команде.



"Никто другой в мире не играет в тот футбол, в который играем мы. Мы являемся примером того, как играть в славный футбол и иметь превосходство во всех зонах. Думаю, им ("Ливерпулю") частично даже нравится то, как мы играем".



"А для нас их присутствие означает, что мы должны пользоваться своими шансами и извлекать выгоду из ошибок конкурента. Мы должны делать это чуть лучше, потому что иногда мы оставляем другой команде надежду отыграться. Однако нам не о чем завидовать".



"Сити" не может никого бояться. Нечто подобное было несколько лет назад: на этой же стадии сезона "Ливерпуль" отставал на одно очко, но в конце лигу выиграли мы. Сейчас мы снова ведем этой бой, и это хорошо для фанатов и нейтральных зрителей", — сообщил Лапорт The Guardian.