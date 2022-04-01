Лапорт уверен в полном превосходстве "Сити" над "Ливерпулем"
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт считает, что его команда во всем превосходит "Ливерпуль".
В данный момент "Ливерпуль" только на одно очко отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", а уже на следующей неделе приедет на "Этихад".
Однако на вопрос о том, может ли его команда что-нибудь позаимствовать из игры "Ливерпуля" Лапорт уверенно отвечает "нет". Эмерик даже считает, что это "красные" должны завидовать его команде.
"Никто другой в мире не играет в тот футбол, в который играем мы. Мы являемся примером того, как играть в славный футбол и иметь превосходство во всех зонах. Думаю, им ("Ливерпулю") частично даже нравится то, как мы играем".
"А для нас их присутствие означает, что мы должны пользоваться своими шансами и извлекать выгоду из ошибок конкурента. Мы должны делать это чуть лучше, потому что иногда мы оставляем другой команде надежду отыграться. Однако нам не о чем завидовать".
"Сити" не может никого бояться. Нечто подобное было несколько лет назад: на этой же стадии сезона "Ливерпуль" отставал на одно очко, но в конце лигу выиграли мы. Сейчас мы снова ведем этой бой, и это хорошо для фанатов и нейтральных зрителей", — сообщил Лапорт The Guardian.
01.04.2022 11:00
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Последние комментарии:
Ахаха тогда где ваша лч за последние лет 100?)
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Кукарекай ухахаха
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ахахахахахаха
это кто вообще? конченное привозило этого сезона которого пасасите хочет продать в конце сезона?о чём кукарекает это недоразумение? чем он хвалится? Почему ущербный гавноед не вспоминает сезон 19\20 и отрыв Ливерпуля в 18!!! очков? забыл кончина?НАПОЛИНАЮ 1,5 дырявым фонадам убогово голубого говна
1 500 000 000 потрачено
1 финал
0
НОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ЛЧ НОЛЬ
сассссссссссссссссссссссссссссссссссииииииииииииииитттттттттееееееее
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0 лч,выскочки голубые)
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Для начало попробуйте ЛЧ выиграть , а потом уже будешь кукарекать на вашего епаря, на великого и могущественного ЛФК
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Лапорт здорово подорвал местных бомжей-лyзepxyйцев) Но в то же время все по делу.
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Ливерпуль АПЛ(19) КА(7) КЛ(9) ЛЧ(6) КУ(3) и суперкубки всех калибров. Убогий сити - в глубокой жопе )))
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Какое превосходство? Вы бичи не в состоянии обыграть даже Челси. Забыл как тебя раком поставил деревянный хаверц?
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голубятня без истории. НОЛЬ ЛЧ ))))))))))))))))))))))
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в конце сезона и поглядим, а пока это лишь пустые слова.
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Это правда. Портовый клуб выскочка исторический середняк нам не ровня.
КОРОЛИ!!!
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