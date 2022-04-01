Фергюсон чувствует себя "ответственным" за последние успехи "Ливерпуля"

Юрген Клопп Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон признался, что чувствует себя "частично ответственным" за успехи "Ливерпуля" при Юргене Клоппе.

"Ливерпуль" добился огромных успехов за время работы Клоппа в клубе, включая выигранный в 2020 году титул Премьер-Лиги. То было первое для "красных" чемпионство за три десятилетия.

В свое время Клопп советовался у Фергюсона насчет английского футбола, и, выбрав "Ливерпуль", Юрген поступил ровно так, как ему рекомендовал сэр Алекс.

"Клопп и Гвардиола — два исключительных тренера, это бесспорно".

"Я следил за их работой, и вообще-то, я частично ответственен за их карьерные шаги, которые они затем совершили. Клопп встречался со мной в Швейцарии и спрашивал совета насчет переезда в Англию. Я сказал: "Выбери лучшую для себя команду, выбери команду с ожиданиями", — цитирует Фергюсона Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 10:00

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  1. true-manc 01.04.2022 10:54 # true-manc
    два проклятых минетчика
    с уходом афа клоп принял эстафету полировки судейских болтов, чертовы потаскушки сосуньи алкоголички

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  2. electric 01.04.2022 10:26 # electric
    КНЯЗИ!!!

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