Салах предпочитает "Барселону" в случае своего ухода из "Ливерпуля"
"Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего Мохамеда Салаха в случае своего ухода из "Ливерпуля".
В данный момент Салах приближается к 12 заключительным месяцам по своему контракту с "Ливерпулем", а переговоры о новой сделке уже давно буксуют.
Прямо сейчас "красные" ничего не хотят слышать о возможной продаже Мохамеда и даже не устанавливают за него цену, но при отсутствии прогресса в переговорах должны будут принять решение насчет своего бомбардира.
Как утверждает каталонское издание Sport, Салах готов сделать "все возможное со своей стороны", чтобы оказаться в "Барселоне", если "Ливерпуль" выразит готовность его продать грядущим летом.
Пока что "Барселона" заняла выжидательную позицию и будет готова действовать, когда будущее игрока сборной Египта станет яснее.
01.04.2022 09:00
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этот тоже хочет наконец поиграть под руководством топ-тренера в великой команде, а не у полировщику судейских болтов в середняковском портовом борделе))) норм какуля в ротик лгбт-активисту и тупым лузерпукам)))
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Как раз на замену дембеле
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eakz тут со мной на связь вышел. Предлагал свою жопу за кэс и пакет ирисок. Я ему кандидатуру redman31, гукмэна и сруманка предложил. Они любители таких движух. Будьте осторожны в общении с этими выродками, парни. Они с сюрпризом.
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