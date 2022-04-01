Салах предпочитает "Барселону" в случае своего ухода из "Ливерпуля"

"Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего Мохамеда Салаха в случае своего ухода из "Ливерпуля".

В данный момент Салах приближается к 12 заключительным месяцам по своему контракту с "Ливерпулем", а переговоры о новой сделке уже давно буксуют.



Прямо сейчас "красные" ничего не хотят слышать о возможной продаже Мохамеда и даже не устанавливают за него цену, но при отсутствии прогресса в переговорах должны будут принять решение насчет своего бомбардира.



Как утверждает каталонское издание Sport, Салах готов сделать "все возможное со своей стороны", чтобы оказаться в "Барселоне", если "Ливерпуль" выразит готовность его продать грядущим летом.



Пока что "Барселона" заняла выжидательную позицию и будет готова действовать, когда будущее игрока сборной Египта станет яснее.