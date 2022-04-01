Салах предпочитает "Барселону" в случае своего ухода из "Ливерпуля"

Мохамед Салах "Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего Мохамеда Салаха в случае своего ухода из "Ливерпуля".

В данный момент Салах приближается к 12 заключительным месяцам по своему контракту с "Ливерпулем", а переговоры о новой сделке уже давно буксуют.

Прямо сейчас "красные" ничего не хотят слышать о возможной продаже Мохамеда и даже не устанавливают за него цену, но при отсутствии прогресса в переговорах должны будут принять решение насчет своего бомбардира.

Как утверждает каталонское издание Sport, Салах готов сделать "все возможное со своей стороны", чтобы оказаться в "Барселоне", если "Ливерпуль" выразит готовность его продать грядущим летом.

Пока что "Барселона" заняла выжидательную позицию и будет готова действовать, когда будущее игрока сборной Египта станет яснее.


Метки Барселона, Ливерпуль, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 01.04.2022 10:49 # true-manc
    этот тоже хочет наконец поиграть под руководством топ-тренера в великой команде, а не у полировщику судейских болтов в середняковском портовом борделе))) норм какуля в ротик лгбт-активисту и тупым лузерпукам)))

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  2. arsenverim 01.04.2022 09:18 # arsenverim
    Как раз на замену дембеле

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  3. sufferwell 01.04.2022 09:03 # sufferwell
    eakz тут со мной на связь вышел. Предлагал свою жопу за кэс и пакет ирисок. Я ему кандидатуру redman31, гукмэна и сруманка предложил. Они любители таких движух. Будьте осторожны в общении с этими выродками, парни. Они с сюрпризом.

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