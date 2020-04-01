Невилл озвучил план из пяти пунктов для Глэйзеров

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл озвучил план из пяти пунктов для семейства Глэйзеров по восстановлению былого могущества клуба с "Олд Траффорд".

Невилл по-прежнему верит, что Глэйзерам будет лучше продать "Юнайтед". Гари считает, что американцы показали себя никудышными футбольными управленцами, до сих пор не сумев вернуть клуб в колею после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.



Но если Глэйзеры хотят остаться, тогда Глэйзер предлагает им отменить дивиденды, погасить долг клуба, построить новый стадион и новую тренировочную базу, а также вложиться в "спортивный проект".



"В данный момент времени я испытываю беспокойство. Когда я находился в клубе, то никогда не критиковал Глэйзеров. Я не видел причины для этого — мы были успешны".



"Для меня Суперлига стала тем моментом, когд все эти владельцы продемонстрировали абсолютную жадность и презрение к английскому футболу. Они были готовы разрушить его ради своих интересов".



"Если говорить о семействе Глэйзеров, то после Суперлиги они обещали взаимодействовать с фанатами, они обещали перемены. Но ничего не изменилось".



"На мой взгляд, проблема на самом верху. За 10 лет после сэра Алекса Фергюсона и Дэвида Гилла они так и не показали, что могут быть хорошими футбольными управленцами. Они показали, что им это не под силу".



"Думаю, из-за Суперлиги, из-за их 10 лет провалов без Фергюсона они должны продать клуб. Но если они действительно хотят остаться — потому что ты никогда не сможет принудить семейство Глэйзеров к продаже клуба, — тогда они должны сделать четыре-пять вещей".



"Во-первых, они должны перестать получать дивиденды от клуба, если они хотят совершить культурную перезагрузку. Когда владельцы вытягивают деньги из клуба в ущерб успехам команды, это плохой сигнал".



"Во-вторых, они должны погасить долг, и они могут это сделать, продав акций на 500 миллионов фунтов фанатам. Затем они могут перестроить стадион за миллиард фунтов — это напрашивается, если честно".



"Клубу нужна не реновация, а новый стадион, и это можно обеспечить с помощью 20-летнего спонсорского контракта стоимостью 60-70 миллионов фунтов в год. Назовите его "Что-нибудь Олд Траффорд". Это перезагрузит историю клуба, зато у нас будет совершенно новый стадион, лучший в мире. Это необходимо".



"Затем им нужно построить новую тренировочную базу. Мы с Роем Кином были в составе, когда клуб переехал в Каррингтон. Мы были опустошены расставанием с Клиффом, но нынешняя база уступает базам других клубов".



"Помимо этих четырех вещей, им нужно вложить 100-150 миллионов фунтов в стоящий спортивный проект. И тогда можно будет сказать, что семейство Глэйзеров перезагрузило культуру этого клуба, а фанаты снова в восхищении", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.