"Сити" платит агентам больше всех в Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола и Джек Грилиш За два последних трансферных окна "Манчестер Сити" заплатил футбольным агентам свыше 35 миллионов фунтов — больше всех в Премьер-Лиге.

Опубликованный FA отчет, покрывающий период со 2 февраля 2021 по 31 января 2022, гласит о том, что суммарно клубы Премьер-Лиги потратили на комиссионные 272.6 млн. фунтов — на 300 тыс. фунтов больше, чем за два предыдущих окна (1 февраля 2020 — 1 февраля 2021).

Как уже было сказано, доля "Сити" составляет 35 млн. фунтов с небольшим. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (29 млн. фунтов) и "Челси" (28.2 млн. фунтов).

Примечательно, что в отчетный период "горожане" совершили только одно крупное приобретение, подписав Джека Грилиша из "Астон Виллы" за рекордные для Премьер-Лиги 100 млн. фунтов. Агент игрока сборной Англии Джонатн Барнетт по-настоящему разбогател на это трансфере.

Меньше всего нажились посредники на "Брентфорде" (3.5 млн. фунтов), "Саутгемптоне" (4.9 млн. фунтов) и "Бернли" (6 млн. фунтов).

Добавим, что агенты получают свое вознаграждение не только при оформлении трансферов, но также при подписании новых контрактов их клиентами.

Выплаты агентам


Метки агенты, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 444

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scauzer11 01.04.2022 07:54 # scauzer11
    почему новость про сити, а на фото нет ни одного хохла?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: