"Сити" платит агентам больше всех в Премьер-Лиге

За два последних трансферных окна "Манчестер Сити" заплатил футбольным агентам свыше 35 миллионов фунтов — больше всех в Премьер-Лиге.

Опубликованный FA отчет, покрывающий период со 2 февраля 2021 по 31 января 2022, гласит о том, что суммарно клубы Премьер-Лиги потратили на комиссионные 272.6 млн. фунтов — на 300 тыс. фунтов больше, чем за два предыдущих окна (1 февраля 2020 — 1 февраля 2021).



Как уже было сказано, доля "Сити" составляет 35 млн. фунтов с небольшим. Далее идут "Манчестер Юнайтед" (29 млн. фунтов) и "Челси" (28.2 млн. фунтов).



Примечательно, что в отчетный период "горожане" совершили только одно крупное приобретение, подписав Джека Грилиша из "Астон Виллы" за рекордные для Премьер-Лиги 100 млн. фунтов. Агент игрока сборной Англии Джонатн Барнетт по-настоящему разбогател на это трансфере.



Меньше всего нажились посредники на "Брентфорде" (3.5 млн. фунтов), "Саутгемптоне" (4.9 млн. фунтов) и "Бернли" (6 млн. фунтов).



Добавим, что агенты получают свое вознаграждение не только при оформлении трансферов, но также при подписании новых контрактов их клиентами.



