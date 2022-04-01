Эрик Тен Хаг. Тренер-миллионер для команды миллионеров

Эрик Тен Хаг считается фаворитом на роль постоянного менеджера "Манчестер Юнайтед" — голландец уже прошел собеседование с "красными дьяволами" и готов принять команду, которая долгие годы ищет путь назад на английский футбольный "трон".

Тен Хага уже давно связывают с английской Премьер-Лигой и, в частности, с "Юнайтед", но только сейчас Эрик, как кажется, решил проверить себя на новом уровне, после более чем успешного старта тренерской карьеры в родных Нидерландах. Помимо Тен Хага, в числе претендентов называют испанцев Луиса Энрике и Хулена Лопетеги, а также Маурисио Почеттино, но именно голландца считают фаворитом.



Тен Хаг интересен для "Юнайтед" не только своими достижениями в "Аяксе", философией и перспективами, но и тем, что для него деньги никогда не были приоритетом в тренерской работе. Голландец имеет богатое происхождение и уже стал миллионером благодаря своей доле в семейном бизнесе и доходам, которые обеспечивают его братья и отец, занимающиеся недвижимостью и инвестициями.



Тен Хаг — крупный акционер в империи, которая имеет интересы в различных сферах, владеет недвижимостью в Голландии и инвестирует по всему миру. В настоящее время управляют семейным бизнесом Тен Хагов родные братья Эрика Рико и Мишель, но при этом все трое владеют равными долями в компании.

Отец Тен Хага потерпел неудачу в попытке убедить своего сына закончить университет по специальности "Экономика и финансы" до того, как Эрик погрузился в карьеру футболиста, начатую в "Твенте". На вопрос о том, был ли Тен Хаг когда-либо близок к тому, чтобы заниматься семейным бизнесом, его отец ответил: "Нет, Эрик никогда не хотел этого".



"Футбол был его увлечением с раннего возраста. Помню, Эрик пришел ко мне и сказал, что бросил учебу, чтобы сконцентрироваться на футболе. Мне было тяжело это принять. Мы с женой беспокоились о его жизни после футбола. Конечно, мы не могли и представить, что у него настолько великолепно сложится тренерская карьера".



Как игрок, Эрик добился некоторых успехов в "Твенте" из Энсхеде, с которым он выигрывал Кубок Голландии-2000/01 и выступал в еврокубках. В финале "Твенте" Тен Хага отстоял нулевую ничью с ПСВ и обыграл команду из Эйндховена по пенальти. Также Тен Хаг выигрывал первый дивизион (Ээрсте) с "Де Граафсхапом", где играл между появлениями в "Твенте", которых было три — также Эрик поиграл в "Ваалвейке" и "Утрехте".



Именно из "Утрехта", где Тен Хаг был не только менеджером, но и спортивным директором, Эрик и пришел тренером в "Аякс" в 2017 году. Болельщики скептически относились к этому назначению, так как фактически Тен Хаг получил эту должность "по блату" — его первой тренерской работой был год в "Гоу Эхед Иглз", чьим главным акционером является Марк Овермарс — на тот момент всесильный спортивный директор амстердамского клуба.



Когда Эрик пришел в "Аякс", болельщики встретили его настороженно, но очень быстро стало понятно, что их команду возглавил не богатенький "мажор", а настоящий трудологик. "Эрик работает день и ночь, чтобы добиться того, чего он хочет в футболе. Единственный случай, когда он бросает все и присоединяется к вечеринке, — это Карнавал в Нидерландах", — говорит его отец.



В молодости Эрик Тен Хаг пережил трагедию — его близкий друг Энди Шармен погиб в авиакатастрофе в Суринаме, где разбились европейские легионеры сборной бывшей колонии Нидерландов, вместе с родственниками — всего 178 человек, направлявшихся на благотворительный матч. Тен Хаг в то время только начинал свою карьеру в "Твенте" и очень дружил с Энди, который попал в основу раньше, так как был чуть старше. Шармен отклонил предложение молодежной сборной Нидерландов, чтобы играть за национальную команду своей исторической родины, и отправился в Суринам вместе с 14 другими игрокам голландского чемпионата и их семьями, когда самолет, летевший из Амстердама, разбился на подходе к аэропорту Парамарибо.



Эрик вырос вместе с Энди в городе Хааксберген и был его самым близким другом в "Твенте", нес его гроб на похоронах. "Как и я, он был из Хааксбергена, и мы вместе ездили на тренировки "Твенте" — на машине, автобусе или велосипедах. Я никогда не забуду, как мой товарищ по команде Эдвин Хильгеринк появился у меня на пороге и сказал, что самолет Энди разбился, и его мама, и тетя также были на борту".



Как тренер, Эрик Тен Хаг является большим поклонником Пепа Гвардиолы, под руководством которого он работал в "Баварии" между периодами в "Гоу Эхед Иглз" и "Утрехте". Там Эрик возглавлял резервную команду "Баварии" и внимательно следил за работой каталонца, практически не пропуская тренировок основной команды.



Тен Хагу понравилась философия "Аякса", заточенная на атаку и контроль мяча. Он открыто восхищается Гвардиолой и признает, что его футбольная философия формировалась под влиянием каталонца, но и работа в "Аяксе" наложила отпечаток на тренерские идеи Тен Хага.



"Я многому научился у Гвардиолы", — сказал Тен Хаг в феврале 2019 года. "Его философия сенсационна, а то, что он делал в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити" — это атакующий привлекательный стиль, помогающий ему побеждать. "Бавария" стала моим клубом. Я просмотрел почти все тренировки того времени и взял много методических уроков о том, как перенести его философию на поле".



"Я хочу владеть мячом и терзать противника. Речь идет о владении мячом, о движении, вертикальных схемах атаки, прессинге, смещениях вингеров в центр, чтобы освободить место для крайних защитников. Все нападают и все защищаются — именно эту структуру я пытался реализовать в "Аяксе", — говорит Тен Хаг. Интересно, что хоть Эрик и приписывает эту философию Гвардиоле, но она в первую очередь характерна для "Аякса" на протяжении всей истории клуба с момента появления там Ринуса Михелса — одного из "отцов" тотального футбола, который и описал Тен Хаг.



"За каждой тренировкой стояла идея", — говорит капитан "Гоу Эхед Иглз" времен работы там Тен Хага Марникс Колдер. "Он делал лучше каждого игрока. Тактически, физически. Эрик ничего не оставлял на волю случая — он был готов к каждому сопернику до мельчайших мелочей, хоть мы и играли в низшем дивизионе".



"Каждое утром он выходил на поле, чтобы посмотреть достаточно ли высока трава", — добавляет другой игрок "Гоу Эхед Иглз" Сьорд Овергор.



Не оставил Тен Хага без похвалы и Юрген Клопп: "Эрик по праву считается одним из самых ярких тренерских талантов мирового футбола ввиду той работы, что он проделал с "Аяксом". Конечно, этот клуб всегда отличался особенными традициями в европейском футболе, но Эрик Тен Хаг сыграл большую роль в последних успехах клуба".



Тен Хаг пришел в "Аякс" в декабре 2017 года, а уже в первом своем полноценном сезоне в Амстердаме сумел впервые с 1997 года вывести голландцев в полуфинал Лиги Чемпионов. Тогда всего нескольких минут команде Тен Хага не хватило, чтобы пройти "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино, но "Аякс" стал настоящим открытием сезона 2018/19, обыграв в той плей-офф "Реал" и "Ювентус".



В "Аяксе" Тен Хаг вынужден был принимать как данность регулярные потери лидеров, но даже после ухода Де Лигта, Ван де Бека, Шене, Де Йонга, Зийеша, Дольберга и ряда других игроков, причастных к успешному сезону 2018/19, Эрик сумел создать новую блестящую команду, которая в этом сезоне великолепно прошла групповую стадию Лиги Чемпионов и не без невезения уступила "Бенфике" в первом раунде плей-офф.



Сразу же после вылета "Аякса" из Лиги Чемпионов Тен Хаг дал понять, что готов к новому вызову и уже провел собеседование со спортивным директором "Юнайтед" Джоном Мерто и техническим директором Дарреном Флетчером. Уверенности в том, что новым менеджером "красных дьяволов" в следующем сезоне станет именно Тен Хаг добавляет и то, что философия Эрика совпадает с принципами нынешнего тренера команды Ральфа Рангника, который планирует переместиться на позицию консультанта.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru