"Сити" пригласил Кравчука в клуб

С разрешения Премьер-Лиги "Манчестер Сити" пригласил украинского полузащитника Андрея Кравчука в свой клуб.

Как сообщает BBC, "Сити" совершил этот поступок по просьбе своего защитника Александра Зинченко, с которым Кравчук вместе выступал за "Шахтер" на юношеском уровне.



На момент начала военных действий на Украине 23-летний Кравчук находился с московским "Торпедо" на тренировочном сборе в Турции. С тех пор Андрей расторг контракт с российским клубом и в качестве беженца прилетел в Манчестер.



Речи о подписании контракта с "Сити" не идет — Кравчук лишь будет тренироваться с командой U-23 "горожан" в остатке этого сезона.



Добавим, семья Андрея остается в Киеве, а брат экс-игрока молодежной сборной Украины, Александр, участвует в боевых действиях.