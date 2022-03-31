Почеттино прошел собеседование в "Юнайтед"

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прошел собеседование на роль следующего наставника "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на прошлой неделе "Юнайтед" — с разрешения "Аякса" — начал официальные переговоры с Эриком Тен Хагом.



Пресса поспешила назвать Тен Хага большим фаворитом на вакантную роль, однако у "красных дьяволов" одинаковый подход ко всем кандидатам, и ранее на текущей неделе настала очень Почеттино.



В "Юнайтед" ожидают, что Почеттино будет уволен из ПСЖ грядущим летом. Это немаловажный фактор, потому что всех своих рулевых после сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" подписывали бесплатно — даже Оле Гуннара Сульшера, лишь выплатив 500,000 фунтов "Мольде" в качестве жеста доброй воли.



Как сообщает Daily Mirror, на следующей неделе "Юнайтед" также планирует провести собеседование с главным тренером сборной Испании Луисом Энрике.