Почеттино прошел собеседование в "Юнайтед"
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прошел собеседование на роль следующего наставника "Манчестер Юнайтед".
Напомним, на прошлой неделе "Юнайтед" — с разрешения "Аякса" — начал официальные переговоры с Эриком Тен Хагом.
Пресса поспешила назвать Тен Хага большим фаворитом на вакантную роль, однако у "красных дьяволов" одинаковый подход ко всем кандидатам, и ранее на текущей неделе настала очень Почеттино.
В "Юнайтед" ожидают, что Почеттино будет уволен из ПСЖ грядущим летом. Это немаловажный фактор, потому что всех своих рулевых после сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" подписывали бесплатно — даже Оле Гуннара Сульшера, лишь выплатив 500,000 фунтов "Мольде" в качестве жеста доброй воли.
Как сообщает Daily Mirror, на следующей неделе "Юнайтед" также планирует провести собеседование с главным тренером сборной Испании Луисом Энрике.
31.03.2022 23:00
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Если честно,то уверен на 100 процентов, что он прервёт трофейную засуху в юнайтед и выиграет Ауди Кап.
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