Агуэро может возобновить игровую карьеру

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро допустил, что возобновит игровую карьеру.

Отыграв 10 сезонов за "Сити", прошлым летом Агуэро присоединился к "Барселоне" в статусе свободного агента.



Серхио успел сыграть считанное количество матчей за каталонский клуб, прежде чем у него выявили проблемы с сердцем. Следуя медицинским рекомендациям, в декабре 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры.



Однако Агуэро еще не попрощался с мечтой вернуться в футбол. Серхио надеется, что отдых продолжительностью в полгода поможет его сердцу прийти в норму.



"Вчера я пришел к мысли, что я, возможно, снова смогу играть в футбол. Доктора сказали мне, что я должен провести пять-шесть месяцев без физических нагрузок, но я уже хочу снова тренироваться".



"Мне уже звонили из "Интер Майами", но я отказал им. Что будет через два года? Давайте посмотрим..." — TYC Sports.