"Барселона" надеется подписать Рюдигера, Кристенсена и Аспиликуэту

"Барселона" надеется подписать все трех защитников "Челси" с истекающими в конце сезона контрактами: Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту.

Ранее днем стало известно, что брат и агент Рюдигера встретился с боссами каталонского клуба в одном из ресторанов Барселоны, обсуждая условия перехода Антонио свободным агентом.



В данный момент "Барселона", остро нуждаясь в перестройке, испытывает серьезные финансовые проблемы, поэтому клубу с "Ноу Камп" особенно интересны игроки, которых можно подписать бесплатно.



Так что "Барселона" стремится извлечь максимальную выгоду из той неопределенности, которая воцарилась в "Челси" в связи со сменой владельца клуба, и сейчас работает над тремя целями.



По информации The Guardian, "Барселона" уже предложила Аспиликуэте двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. На "Ноу Камп" также ожидают, что Кристенсен точно уйдет от "синих", а вот Рюдигер откладывает свое решение до лета.