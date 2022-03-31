Премьер-Лига отменяет тестирование на коронавирус
Клубы Премьер-Лиги проголосовали за отмену тестирования игроков на коронавирус дважды в неделю.
Ранее в этом сезоне игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдавали экспресс-тест на COVID-19 каждый день, приезжая на работу.
Затем коронавирусные ограничения были смягчены, и тестирование вновь стало проводиться дважды в неделю, но теперь и эта процедура отменяется.
Как сообщает Daily Mail, это нововведение вступает в силу с 4 апреля. Сдавать тест на коронавирус придется только при наличии симптомов заболевания.
31.03.2022 20:00
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