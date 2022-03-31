Премьер-Лига отменяет тестирование на коронавирус

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за отмену тестирования игроков на коронавирус дважды в неделю.

Ранее в этом сезоне игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдавали экспресс-тест на COVID-19 каждый день, приезжая на работу.



Затем коронавирусные ограничения были смягчены, и тестирование вновь стало проводиться дважды в неделю, но теперь и эта процедура отменяется.



Как сообщает Daily Mail, это нововведение вступает в силу с 4 апреля. Сдавать тест на коронавирус придется только при наличии симптомов заболевания.