Премьер-Лига отменяет тестирование на коронавирус

Тест на коронавирус Клубы Премьер-Лиги проголосовали за отмену тестирования игроков на коронавирус дважды в неделю.

Ранее в этом сезоне игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдавали экспресс-тест на COVID-19 каждый день, приезжая на работу.

Затем коронавирусные ограничения были смягчены, и тестирование вновь стало проводиться дважды в неделю, но теперь и эта процедура отменяется.

Как сообщает Daily Mail, это нововведение вступает в силу с 4 апреля. Сдавать тест на коронавирус придется только при наличии симптомов заболевания.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2022 20:00

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