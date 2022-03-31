"Ливерпуль" и МЮ сыграют в Бангкоке летом

Ливерпуль против Манчестер Юнайтед "Ливерпуль" проведет товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке грядущим летом.

Как сообщает Evening Standard, этот роскошный выставочный матч будет первым для "Ливерпуля" в рамках предсезонного турне по юго-восточной Азии.

Встреча "Ливерпуля" и "Юнайтед" пройдет на 52-тысячном стадионе "Раджамангала" в столице Таиланда 12 июля — за три дня до первой игры "красных дьяволов" в Австралии.

Добавим, предыдущий раз "Ливерпуль" и "Юнайтед" играли друг против друга в межсезонье в 2018 году. Тогда мерсисайдцы одержали победу 4:1 на глазах 100,000 зрителей в Мичигане, США.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2022 19:00

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  1. meshuggah 31.03.2022 19:40 # meshuggah
    Транс ван дик будет чувствовать себя как дома

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  2. gary47 31.03.2022 19:20 # gary47
    Противны эти метания бисера английскими клубами

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  3. shakur 31.03.2022 19:08 # shakur
    Победа Ливерпуля 3:0
    Хет-трик Мбаппе

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