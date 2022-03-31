"Ливерпуль" и МЮ сыграют в Бангкоке летом

"Ливерпуль" проведет товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед" в Бангкоке грядущим летом.

Как сообщает Evening Standard, этот роскошный выставочный матч будет первым для "Ливерпуля" в рамках предсезонного турне по юго-восточной Азии.



Встреча "Ливерпуля" и "Юнайтед" пройдет на 52-тысячном стадионе "Раджамангала" в столице Таиланда 12 июля — за три дня до первой игры "красных дьяволов" в Австралии.



Добавим, предыдущий раз "Ливерпуль" и "Юнайтед" играли друг против друга в межсезонье в 2018 году. Тогда мерсисайдцы одержали победу 4:1 на глазах 100,000 зрителей в Мичигане, США.