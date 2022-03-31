Сезон завершен для Уилфрида Ндиди
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что полузащитник Уилфрид Ндиди уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена.
Ндиди повредил свое колено в победном для "Лестера" матче Лиги Конференций против "Ренна" 17 марта (2:1).
С тех пор 25-летий нигериец перенес операцию на колене и теперь будет восстанавливаться до лета.
"К сожалению для нас, Уилфрид Ндиди пропустит остаток этого сезона, но он будет готов к следующему сезону".
"Это прискорбно. Он блестяще выступал, пока я работаю здесь. Он получил серьезную травму, которая потребовала операции, и он будет восстанавливаться до июня", — цитирует Роджерса BBC.
31.03.2022 18:00
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