Сезон завершен для Уилфрида Ндиди

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что полузащитник Уилфрид Ндиди уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена.

Ндиди повредил свое колено в победном для "Лестера" матче Лиги Конференций против "Ренна" 17 марта (2:1).



С тех пор 25-летий нигериец перенес операцию на колене и теперь будет восстанавливаться до лета.



"К сожалению для нас, Уилфрид Ндиди пропустит остаток этого сезона, но он будет готов к следующему сезону".



"Это прискорбно. Он блестяще выступал, пока я работаю здесь. Он получил серьезную травму, которая потребовала операции, и он будет восстанавливаться до июня", — цитирует Роджерса BBC.