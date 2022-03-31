Премьер-Лига подтвердила возвращение пяти замен с сезона 2022/23

Клубы Премьер-Лиги приняли совместное решение вернуться к пяти заменам со следующего сезона.

Соответствующее предложение было выставлено на голосование во время очередной встречи боссов клубов Премьер-Лиги, прошедшей сегодня.



На сей раз необходимый кворум — 14 голосов из 20 — был набран. Со следующего сезона команды смогут делать по пять замен за матч, имея по девять игроков в запасе, о чем гласит официальное заявление Премьер-Лиги.



Напомним, изначально пять замен были введены на остаток сезона 2019/20, прерванного пандемией коронавируса. После окончания той кампании Премьер-Лига вернулась к традиционным трем заменам.



С тех пор Премьер-Лига несколько раз проводила голосование по пяти заменам, но одобрить их удалось только сейчас, когда стало понятно, что пять замен в остальной Европе — это навсегда.