Премьер-Лига подтвердила возвращение пяти замен с сезона 2022/23
Клубы Премьер-Лиги приняли совместное решение вернуться к пяти заменам со следующего сезона.
Соответствующее предложение было выставлено на голосование во время очередной встречи боссов клубов Премьер-Лиги, прошедшей сегодня.
На сей раз необходимый кворум — 14 голосов из 20 — был набран. Со следующего сезона команды смогут делать по пять замен за матч, имея по девять игроков в запасе, о чем гласит официальное заявление Премьер-Лиги.
Напомним, изначально пять замен были введены на остаток сезона 2019/20, прерванного пандемией коронавируса. После окончания той кампании Премьер-Лига вернулась к традиционным трем заменам.
С тех пор Премьер-Лига несколько раз проводила голосование по пяти заменам, но одобрить их удалось только сейчас, когда стало понятно, что пять замен в остальной Европе — это навсегда.
31.03.2022 17:00
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по идее, это колоссальное изменение для футбола в целом.
поясняю:
1. значит будет больше добавленного времени в конце, ибо замены тоже влияют на темп игры.
2. тренеры будут чаще наигрывать молодежь, пять замен это почти полсостава
3. клубы будут больше уделять внимание глубине состава
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