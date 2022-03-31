"Сити" оптимистичен насчет покупки Холанда

"Манчестер Сити" настроен оптимистично относительно своих шансов заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом.

"Сити" находится в поисках замены для Серхио Агуэро с прошлого лета, но если тогда целью номер один для "горожан" был Харри Кейн из "Тоттенхэма", то сейчас они хотят Холанда.



По информации ESPN, благодаря продажам Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона — суммарно за 85 миллионов евро (72 млн. фунтов) — "Сити" находится в сильном финансовом положении в преддверии летнего трансферного окна.



Поэтому "горожане" уверены, что удовлетворят внушительные аппетиты Холанда по личному контракту, а возможность поработать с Хосепом Гвардиолой должна убедить Эрлинга провести ближайшие годы своей карьеры на "Этихад".



Кроме того, 21-летний норвежец имеет личную связь с "Сити", за который с 2000 по 2003 год выступал его отец Альф-Инге.