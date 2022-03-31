"Сити" оптимистичен насчет покупки Холанда
"Манчестер Сити" настроен оптимистично относительно своих шансов заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом.
"Сити" находится в поисках замены для Серхио Агуэро с прошлого лета, но если тогда целью номер один для "горожан" был Харри Кейн из "Тоттенхэма", то сейчас они хотят Холанда.
По информации ESPN, благодаря продажам Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона — суммарно за 85 миллионов евро (72 млн. фунтов) — "Сити" находится в сильном финансовом положении в преддверии летнего трансферного окна.
Поэтому "горожане" уверены, что удовлетворят внушительные аппетиты Холанда по личному контракту, а возможность поработать с Хосепом Гвардиолой должна убедить Эрлинга провести ближайшие годы своей карьеры на "Этихад".
Кроме того, 21-летний норвежец имеет личную связь с "Сити", за который с 2000 по 2003 год выступал его отец Альф-Инге.
31.03.2022 16:00
Просмотров: 443
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ликвидирован заместитель командира «Азова» с позывным «Калина»
Прямиком к бандере
(ответить)
Преступление из-за сахара
В Алексине Тульской области 73-летняя пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, в подъезде дома на нее напала неизвестная и отобрала пакет с сахаром весом в 5 кг.
Полиции удалось найти нападавшую: ей оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, которая призналась в преступлении.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сахар пенсионерке вернули.
(ответить)
интересно будет глянуть на него в апл, но чет в последнее время много травм стал получать. молодым не следует с раннего возраста так много и часто играть, тот же оуэн служит этому примером
(ответить)
Если ему нравится играть на пустом стадионе, то велком.
(ответить)
Холанд в Сити, Кейн в МЮ.
(ответить)
Сити готов платить +/-лям в неделю?
(ответить)
Все войны пройдут. Раны затянутся. Но ЧЕЛСИ будет вечен. С новыми владельцами и великим Томасом Тухеляном гегемония выйдет на качественно новый уровень. Грядёт ЭРА ДОМИНИРОВАНИЯ ЧЕЛСИ!!!
ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий