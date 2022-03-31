"Сити" оптимистичен насчет покупки Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" настроен оптимистично относительно своих шансов заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом.

"Сити" находится в поисках замены для Серхио Агуэро с прошлого лета, но если тогда целью номер один для "горожан" был Харри Кейн из "Тоттенхэма", то сейчас они хотят Холанда.

По информации ESPN, благодаря продажам Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона — суммарно за 85 миллионов евро (72 млн. фунтов) — "Сити" находится в сильном финансовом положении в преддверии летнего трансферного окна.

Поэтому "горожане" уверены, что удовлетворят внушительные аппетиты Холанда по личному контракту, а возможность поработать с Хосепом Гвардиолой должна убедить Эрлинга провести ближайшие годы своей карьеры на "Этихад".

Кроме того, 21-летний норвежец имеет личную связь с "Сити", за который с 2000 по 2003 год выступал его отец Альф-Инге.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 443

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mufc1994 31.03.2022 16:44 # mufc1994
    Ликвидирован заместитель командира «Азова» с позывным «Калина»

    Прямиком к бандере

    (ответить)

  2. narcot 31.03.2022 16:32 # narcot
    Преступление из-за сахара

    В Алексине Тульской области 73-летняя пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, в подъезде дома на нее напала неизвестная и отобрала пакет с сахаром весом в 5 кг.

    Полиции удалось найти нападавшую: ей оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, которая призналась в преступлении.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сахар пенсионерке вернули.

    (ответить)

  3. liverfun 31.03.2022 16:23 # liverfun
    интересно будет глянуть на него в апл, но чет в последнее время много травм стал получать. молодым не следует с раннего возраста так много и часто играть, тот же оуэн служит этому примером

    (ответить)

  4. ian 31.03.2022 16:19 # ian
    Если ему нравится играть на пустом стадионе, то велком.

    (ответить)

  5. mancunia-planet 31.03.2022 16:05 # mancunia-planet
    Холанд в Сити, Кейн в МЮ.

    (ответить)

  6. alexomck 31.03.2022 16:03 # alexomck
    Сити готов платить +/-лям в неделю?

    (ответить)

  7. skydreams 31.03.2022 16:03 # skydreams
    Все войны пройдут. Раны затянутся. Но ЧЕЛСИ будет вечен. С новыми владельцами и великим Томасом Тухеляном гегемония выйдет на качественно новый уровень. Грядёт ЭРА ДОМИНИРОВАНИЯ ЧЕЛСИ!!!

    ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: