Агент Рюдигера встретился с представителями "Барселоны"

Агент защитника "Челси" Антонио Рюдигера встретился с представителями "Барселоны".

Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, поэтому с января Антонио может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



По информации Sky Sports, накануне брат и агент 29-летнего немца Саар Синези провел встречу со спортивным директором каталонского клуба Матеу Алемани и его заместителем Йорди Кройфом в одном из ресторанов Барселоны.



Эта встреча продлилась три часа. Трое мужчин пили вино и воду, обсуждая условия перехода Рюдигера в "Барселону" на правах свободного агента грядущим летом.



"Барселона" готова приложить все усилия, чтобы заполучить такого классного защитника, виды на которого также имеют некоторые другие топ-клубы, включая "Реал" и ПСЖ.