Агент Рюдигера встретился с представителями "Барселоны"
Агент защитника "Челси" Антонио Рюдигера встретился с представителями "Барселоны".
Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, поэтому с января Антонио может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
По информации Sky Sports, накануне брат и агент 29-летнего немца Саар Синези провел встречу со спортивным директором каталонского клуба Матеу Алемани и его заместителем Йорди Кройфом в одном из ресторанов Барселоны.
Эта встреча продлилась три часа. Трое мужчин пили вино и воду, обсуждая условия перехода Рюдигера в "Барселону" на правах свободного агента грядущим летом.
"Барселона" готова приложить все усилия, чтобы заполучить такого классного защитника, виды на которого также имеют некоторые другие топ-клубы, включая "Реал" и ПСЖ.
31.03.2022 15:00
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Оять же, откуда у полубанкротной Барсы бабки на его зарплату. Он же космос хочет получать
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в Зенит его!
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крысы бегут из трамплинси
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эти трое пили вино и водку, вы чё, где нищая барса и Рюди Освобождённый
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