Агент Рюдигера встретился с представителями "Барселоны"

Антонио Рюдигер Агент защитника "Челси" Антонио Рюдигера встретился с представителями "Барселоны".

Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, поэтому с января Антонио может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

По информации Sky Sports, накануне брат и агент 29-летнего немца Саар Синези провел встречу со спортивным директором каталонского клуба Матеу Алемани и его заместителем Йорди Кройфом в одном из ресторанов Барселоны.

Эта встреча продлилась три часа. Трое мужчин пили вино и воду, обсуждая условия перехода Рюдигера в "Барселону" на правах свободного агента грядущим летом.

"Барселона" готова приложить все усилия, чтобы заполучить такого классного защитника, виды на которого также имеют некоторые другие топ-клубы, включая "Реал" и ПСЖ.


Метки Барселона, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 483

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Последние комментарии:




  1. gary47 31.03.2022 15:24 # gary47
    Оять же, откуда у полубанкротной Барсы бабки на его зарплату. Он же космос хочет получать

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  2. alexomck 31.03.2022 15:22 # alexomck
    в Зенит его!

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  3. frisby 31.03.2022 15:10 # frisby
    крысы бегут из трамплинси

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  4. chelsea-69 31.03.2022 15:06 # chelsea-69
    эти трое пили вино и водку, вы чё, где нищая барса и Рюди Освобождённый

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